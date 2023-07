https://sputniknews.lat/20230717/embajador-de-brasil-la-cumbre-ue-celac-no-es-sobre-ucrania-1141630881.html

Embajador de Brasil: la cumbre UE-CELAC "no es sobre Ucrania"

Embajador de Brasil: la cumbre UE-CELAC "no es sobre Ucrania"

La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) no se verá ensombrecida por las preocupaciones de los... 17.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-17T18:12+0000

2023-07-17T18:12+0000

2023-07-17T18:12+0000

américa latina

brasil

cumbre ue-celac

ucrania

relaciones internacionales

celac

unión europea (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/105829/70/1058297020_0:71:2001:1196_1920x0_80_0_0_f52cf5a4b060853913fc62977bb9fcb3.jpg

El embajador también hizo hincapié en que se trata de una región diversa con múltiples necesidades. Subrayó que "es importante decir, en primer lugar, que ésta no es una cumbre sobre Ucrania".A unas semanas de realizarse la cumbre UE-CELAC, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que algunas naciones de América Latina, sin precisar cuáles, se opusieron a que participara en dicho evento, al cual fue invitado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.En este contexto, la experta en geopolítica Ana Luisa Trujillo dijo a Sputnik que Latinoamérica es "una región que se ha caracterizado por buscar la neutralidad", y esta vez no fue la excepción "pese a la presión de los países europeos". Por ello, opinó que "no hay interés [de América Latina] en tomar posición por el conflicto". Del mismo modo, la experta observó que los países latinoamericanos tampoco se han sumado a las sanciones occidentales contra Moscú.La tercera cumbre de la CELAC y la UE tiene lugar los días 17 y 18 de julio. Los líderes de ambos bloques comunitarios se reunirán para abordar diversos temas como acuerdos comerciales, la creación de un nuevo sistema financiero internacional y la situación energética. La intención de este encuentro es el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y culturales entre ambas regiones, promover iniciativas de cooperación en áreas como la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación y el desarrollo sostenible. Además, establecer programas de intercambio académico y cultural para fomentar el entendimiento mutuo.

https://sputniknews.lat/20230715/america-latina-debe-estar-unida-ante-una-europa-con-mentalidad-colonial-1141577418.html

brasil

ucrania

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, cumbre ue-celac, ucrania, relaciones internacionales, celac, unión europea (ue)