España augura ratificación del acuerdo entre la UE y el Mercosur este año

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, espera que el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) se...

Ambos bloques firmaron dicho acuerdo en junio de 2019, dos décadas después del inicio de las negociaciones, pero todavía no entró en vigor porque para ello se necesita la ratificación de todos los países miembros y hay posturas muy diversas dentro de la UE. A principios de octubre de 2020, el Parlamento Europeo votó en contra de la ratificación del tratado negociado, debido a dudas sobre los compromisos y salvaguardas ambientales que recoge el texto. En octubre de 2019, Francia anunció que no firmaría el tratado argumentando que Brasil "no respeta la selva amazónica" ni el Acuerdo de París contra el cambio climático.Acuerdos comerciales con México y ChinaSánchez expresó su confianza en que los acuerdos comerciales de la UE con Chile y México se ratifiquen antes de fin de año.La tercera cumbre de la CELAC y la UE se desarrolla en Bruselas los días 17 y 18 de julio. Los líderes de ambos bloques comunitarios se reunirán para abordar diversos temas, incluidos acuerdos comerciales, la creación de un nuevo sistema financiero internacional y la situación energética.

