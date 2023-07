https://sputniknews.lat/20230718/yasuni-una-tarea-pendiente-que-divide-al-ecuador-1141674881.html

Yasuní, una tarea pendiente que divide al Ecuador

El Yasuní es una reserva natural de la Amazonía ecuatoriana que alberga a una de las mayores biodiversidades del planeta. En 2007, el entonces presidente... 18.07.2023, Sputnik Mundo

La iniciativa Yasuní-ITT generó controversia en Ecuador y a nivel internacional. Por un lado, se argumentaba que la explotación del petróleo en el Yasuní afectaría gravemente al medio ambiente y a las comunidades indígenas que habitan en la zona. Por otro lado, se cuestionaba la viabilidad financiera de la iniciativa, y la posibilidad de que los fondos recaudados no fueran utilizados de manera efectiva para el desarrollo sostenible del país.En 2013 la Administración Correa anunció la suspensión de la iniciativa Yasuní-ITT debido a la falta de apoyo financiero internacional. Esto generó críticas por parte de grupos ambientalistas y de comunidades indígenas, quienes acusaron al Gobierno de traicionar su compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos.Frente a esa decisión, la agrupación ambientalista Yasunidos solicitó una consulta popular para que la ciudadanía decidiera al respecto. Diez años después, el pasado 9 de mayo, tras superar varios problemas jurídicos, la Corte Constitucional admitió la solicitud y la consulta popular se realizará finalmente el próximo 20 de agosto.Joselito Argüello, abogado ecuatoriano y experto en temas políticos, señaló a Sputnik que "la consulta popular genera una división en el país. Por un lado, un sector que busca que el petróleo no sea explotado por temas ecológicos, y por otro, el que pide su explotación debido a que, en caso de ganar el 'No' en la consulta popular, Ecuador corre el riesgo de que sea el Perú quien termine extrayendo el petróleo ecuatoriano".

