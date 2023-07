EEUU, un buitre insaciable al que le están cortando el pico

https://sputniknews.lat/20230719/eeuu-un-buitre-insaciable-al-que-le-estan-cortando-el-pico-1141679068.html

Tras la salida de Rusia del acuerdo de granos que había firmado en julio de 2022 con Ucrania, Turquía y la ONU, por el incumplimiento sistemático del Occidente... 19.07.2023, Sputnik Mundo

Sinvergüenzas patológicosVergüenza. Según la Real Academia Española: Turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante. Vergüenza. Una palabra que parecería que no recogen los diccionarios y demás mataburros del mundo angloparlante. Y si la recoge, entonces, estamos ante quienes estamos. Vamos, que no hace falta ser un etimólogo para saber lo que significa la palabra 'vergüenza', que en la arbitrariedad del signo lingüístico existe en todos los idiomas.A eso se ha referido el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al referirse a la posición de EEUU los países europeos sobre el pacto de granos. En este sentido, vale la pena recordar que este lunes el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, calificó como desvergonzada la decisión de Rusia de no prolongar el pacto alimentario y afirmó que Moscú será responsable del posible crecimiento de los precios de los granos.Al comentar estas declaraciones, Peskov fue contundente: "En este caso, hay que calificar de desvergonzada la posición de los Estados europeos. No es culpa de [el secretario general de la ONU, António] Guterres ni de la ONU", expresó el funcionario ruso, al subrayar que Rusia elogia el papel de Guterres en concertar el acuerdo y sus esfuerzos para "convencer a los países europeos de que cumplieran las obligaciones que habían asumido".Sin embargo, no las cumplieron por lo que "la palabra desvergüenza se aplica en su totalidad a los países europeos". Respecto a la declaración de Blinken, Rusia la rechaza categóricamente ya que "cumplía sus obligaciones y prolongó varias veces el pacto a pesar de que las condiciones de los acuerdos referentes a Rusia no se cumplieron", detalló Peskov.Y lo que pasó ahora, es que a Occidente se le ha cerrado otro grifo de sus expolios sistemáticos, de los tantos que se les están cerrando en los últimos tiempos, y que en este caso les han hecho a países africanos con los granos que salían de Ucrania. Y los datos así lo confirman: a África, que en teoría debería ser el destino prioritario de estos granos, llegó poco más del 2%. Y luego hay que escuchar a Blinken decir que Rusia es la responsable.Recordemos que la conocida como 'Iniciativa de Granos del Mar Negro', firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU el 22 de julio de 2022, preveía la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes a través del mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odesa.Entonces, en el acuerdo había cinco puntos que Occidente debía cumplir con Rusia: La reconexión de su banco agrícola, Rosseljozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoniaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.Ninguno de ellos, ninguno, fue cumplido por los verdaderos buitres desvergonzados de Occidente. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez, el pasado 17 de mayo, por dos meses. Las entregas totales de agosto de 2022 a junio de 2023 fueron de 32,8 millones de toneladas.Ante este escenario, el pasado 17 de junio el presidente de Rusia, Vladímir Putin, comunicó a su par de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que no se habían cumplido los compromisos para eliminar los obstáculos a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos. Luego, el único y verdadero responsable de esta situación es todo el Occidente colectivo, que ha aprovechado al máximo el grano ucraniano que llegaba a países europeos a precios de dumping, a los que ahora tienen almacenados para especular con sus precios.Los buitres occidentalesEn este contexto, el embajador de Rusia en EEUU, Anatoli Antónov, respondió a los llamados de la Washington a Moscú para que se reincorpore al acuerdo de granos, y reprochó a Washington por no facilitar el funcionamiento de esa iniciativa y convertirla en una fuente de enriquecimiento para empresas agrarias."Voy a ser claro: Washington no hizo nada para eliminar los desequilibrios en el funcionamiento de los acuerdos agrícolas. Entre tanto, convirtió la Iniciativa del mar Negro, diseñada inicialmente con fines humanitarios, en un proyecto comercial para enriquecer a las compañías agrícolas occidentales. Durante casi un año, la producción agrícola fue llevada no a los países necesitados, sino mayoritariamente a los Estados bien alimentados", aseveró el jefe de la misión diplomática rusa.En ese sentido, resaltó que la decisión de Moscú de no prorrogar su participación en el acuerdo de granos es "absolutamente acorde a las realidades imperantes". Asimismo, instó a la Administración Biden a "dejar de tomarle el pelo al resto del mundo". Asimismo, Antónov ratificó que Moscú estará dispuesto a reconsiderar su vuelta al convenio "sólo cuando estemos convencidos, no con palabras, sino con hechos, de la viabilidad y eficacia del paquete de acuerdos" firmados en Estambul en julio de 2022.Mientras, el cabecilla del régimen nazi terrorista de Kiev, Volodímir Zelenski, ha manifestado a Turquía y a la ONU este mismo lunes, su propuesta de seguir adelante con la exportación de granos sin Rusia. La realidad es que, como no se transforme en David Copperfield, realmente no está muy claro cómo piensa hacerlo. Lo más probable es que antes le salga mejor el papel de Harry Houdini.En este sentido, Peskov avisó que la continuación de las exportaciones de alimentos de Ucrania a través del mar Negro tras la salida de Rusia del pacto alimentario entraña riesgos para la seguridad. "Se trata de una zona próxima al lugar de acciones bélicas y sin garantías adecuadas, surgen ciertos riesgos; por lo tanto, si se formaliza algo sin Rusia, estos riesgos deben tenerse en cuenta", dijo el vocero del Kremlin, quien también advirtió de que la zona de implementación del acuerdo de granos "es utilizada por Kiev con fines militares". "Nuestros militares han dicho en más de una ocasión que Ucrania utiliza estos corredores de grano con fines de combate", enfatizó.En este contexto, el embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitri Polianski, dijo que Ucrania se ha convertido en una "compañía militar privada" de los países occidentales que patrocinan al país eslavo en la guerra contra Rusia."Ucrania se ha convertido en una fuente de recursos económicos para la especulación de las empresas occidentales. De hecho, no es tontería que Black Rock, el fondo buitre más buitre de todos, esté ahí metida hasta el fondo. Se ha especulado con la exportación de las tierras negras de Ucrania, con bienes industriales. Y es más: se ha convertido en un lavadero de dinero", sentencia el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar.

