La Corte de EEUU niega pedido de Trump para un nuevo juicio contra reportera Carroll

WASHINGTON (Sputnik) — El juez estadounidense Lewis Kaplan denegó un pedido del abogado del expresidente Donald Trump (2017-2021) para un nuevo juicio contra... 19.07.2023, Sputnik Mundo

"El jurado en este caso no llegó a 'un resultado gravemente erróneo'. Su veredicto no es 'un error judicial'. La moción de Trump para un nuevo juicio por daños y perjuicios o un 'remittitur' [una sentencia dictada por un juez por la que se rebaja la cuantía de la indemnización concedida por un jurado] es denegada", afirmó Kaplan, citado por documentos judiciales. En junio pasado, Trump presentó una demanda contra Carroll acusándola de difamación, semanas después de que un tribunal lo encontrara culpable de abusar sexualmente contra ella y infamarla. Kaplan indicó que el jurado no encontró evidencia de una conducta errónea por parte de Carroll, mientras determinó que Trump le causó un dolor inmediato y un daño emocional y psicológico duradero. "El argumento del señor Trump ignora la mayor parte de las pruebas del juicio, malinterpreta el veredicto del jurado y se centra erróneamente en la definición de 'violación' de la Ley Penal de Nueva York, excluyendo el significado de esa palabra tal como se utiliza a menudo en la vida cotidiana y las pruebas de lo que realmente ocurrió entre la Sra. Carroll y el Sr. Trump. No hay base para perturbar los daños por agresión sexual del jurado", declaró Kaplan. El juez también informó que consideró los otros argumentos de Trump y los encontró a todos "poco persuasivos." En 2019, Carroll acusó a Trump de intentar violarla en 1995 o 1996 en un camerino de Nueva York, lo que el entonces mandatario rechazó, alegando que nunca conoció a la víctima. Más tarde ese año, la escritora presentó otra demanda contra Trump, acusándolo de dañar su reputación y su carrera después de que la llamara mentirosa. En mayo, un jurado consideró que era más probable que Trump fuera responsable de agresión por las acusaciones de Carroll de abuso sexual y le condenó a pagar dos millones de dólares por daños y perjuicios. El jurado también declaró a Trump responsable de difamación, condenándole a pagar tres millones de dólares por daños y perjuicios por rechazar públicamente las acusaciones. Al mismo tiempo, el jurado dictaminó que Carroll no fue violada sino "abusada sexualmente".

