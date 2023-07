https://sputniknews.lat/20230721/guatemala-se-debate-entre-la-democracia-y-el-autoritarismo-1141775297.html

"Guatemala se debate entre la democracia y el autoritarismo"

"Guatemala se debate entre la democracia y el autoritarismo"

Tras el pedido de cancelación de los resultados electorales que posicionaron al movimiento Semilla en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

La campaña electoral para la segunda vuelta del 20 de agosto inició en Guatemala tras la derrota de un plan desde el sistema judicial para anular a uno de los partidos ganadores de la primera ronda, el Movimiento Semilla(centroizquierda). Al respecto, "este síntoma es reflejo del profundo miedo que tiene un sistema corrupto que ha capturado las instituciones públicas para lucrar de forma ilícita e ilegítima, que hace una intentona para sacar de la contienda electoral a Semilla", expresó.En este sentido, "el propio establishment está dividido entre bloquear al movimiento liderado por Arévalo por la vía autoritaria o por la vía institucional", expresó. A modo de ejemplo, "las cámaras empresariales, que han dado el visto bueno a persecuciones contra fiscales que se han tenido que exiliar, no están del todo convencidos de hacer una maniobra tan fuerte como un golpe de Estado", indicó. Velázquez.El oficialismo pierde cada vez más legitimidad políticaAdemás de ello, "la fuerte presión social en contra de esta maniobra ha sido muy respaldada por parte de la comunidad internacional, lo cual indica que hay muchos actores con diversos intereses que no comulgan con la intentona golpista", expresó el investigador. No obstante, "esta facción del sistema esta dispuesta a todo, por lo que todavía podemos esperar muchas cosas", advirtió. En este marco, "no hay que perder de vista que el escenario sigue siendo de regresión autoritaria", concluyó.Ecuador: "el país sufre una arremetida contra la institucionalidad democrática"Lo que ha ocurrido con el expresidente de Revolución Ciudadana "es un caso de Lawfare", dijo a Sputnik la socióloga ecuatoriana Irene León.El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, aplazó la audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas (2013-2018), por presunto peculado en la adjudicación de un contrato para la reconstrucción de la provincia de Manabí, tras el terremoto de 7,8 grados registrado en 2016.A partir de la traición de Lenín Moreno al programa por el cual fue electo como presidente, "se desplegó una movilización de persecución política y lawfare", sostuvo. En ese marco, "Glas fue acusado de todo tipo de situaciones, así como encarcelado por seis años sin una prueba de ningún delito, por lo que podríamos decir que el expresidente es un perseguido político", aseveró. Por lo tanto, "todas las tramas que implican este tipo de procedimientos ha desestructurado la institucionalidad en Ecuador", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las características del institucionalismo en las Relaciones Internacionales.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

