Sentencias letales de Putin sobre Occidente

Sentencias letales de Putin sobre Occidente

Reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia. En ella, el presidente, Vladímir Putin, ha hecho una serie de observaciones... 22.07.2023

La debilidad de Occidente en su conjuntoEn la reunión, Putin ha afirmado que "todo el mundo ve que el alabado equipamiento occidental, supuestamente invulnerable, está en llamas, y en cuanto a sus datos tácticos y técnicos a menudo es incluso inferior a algunas armas de origen soviético".Añadió que si bien los equipos occidentales "hacen algo de daño" a Rusia y "prolongan el conflicto", las reservas de la OTAN están "significativamente agotadas" y "la capacidad de producción disponible en Occidente no permite una rápida reposición de las reservas".En este sentido, el periódico estadounidense Politico, informó que el enfoque de Occidente en la construcción de la maquinaria de guerra de Ucrania se ha desplazado significativamente hacia la reparación y el mantenimiento de esas armas. En este sentido, el jefe de adquisición y mantenimiento del Pentágono, William LaPlante, advirtió a Politico: "Estamos instalando instalaciones de reparación en Europa, estamos traduciendo manuales [de capacitación y reparación], tenemos que hacer mucho más juntos, por lo que habrá más enfoque en eso".Estas declaraciones de este alto rango del Pentágono vienen a enfatizar las afirmaciones de Putin acerca de las capacidades de producción de armas de Occidente.Asimismo, Putin destacó que la contraofensiva de Ucrania no rinde frutos. "No hay resultados, al menos no todavía". "Como resultado de los ataques suicidas, las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido enormes pérdidas. Son decenas de miles, precisamente decenas de miles de personas". En este sentido, subrayó que pese a las "redadas constantes, de la movilización total en todo el país", a Kiev le resulta cada vez más difícil reclutar soldados.En este sentido, Putin advirtió que es evidente que los curadores occidentales de Kiev están decepcionados con los resultados de la contraofensiva que las autoridades ucranianas proclamaron en voz alta en meses anteriores. "A Kiev no le ayuda el suministro de armas, tanques, artillería, ni los mercenarios y asesores extranjeros que se han utilizado para luchar contra Rusia, enfatizó Putin.Al respecto, el artículo de Politico señala que "incluso antes de que Ucrania lanzara su contraofensiva este verano, los aliados occidentales estaban cada vez más preocupados de que los esfuerzos para mantener el equipo donado en funcionamiento no estuvieran a la altura de las necesidades del campo de batalla"."Desde el punto de vista occidental hay un agotamiento, no sólo agotamiento de las reservas, sino agotamiento económico. Evidentemente las economías occidentales lo estamos pagando, pues esta inflación desatada, por mucho que digan, yo creo que tiene una relación muy directa con todo este empeño", subraya el analista internacional Josep Alsina, director de las revistas Nihil Obstat y La Emboscadura.

