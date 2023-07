https://sputniknews.lat/20230725/compensacion-por-el-sufrimiento-de-zelenski-eeuu-podria-anunciar-nueva-ayuda-militar-para-kiev-1141889968.html

"Compensación por el sufrimiento de Zelenski": EEUU podría anunciar nueva ayuda militar para Kiev

"Compensación por el sufrimiento de Zelenski": EEUU podría anunciar nueva ayuda militar para Kiev

Washington enviará 400 millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania, informa 'Associated Press' ('AP') citando a un funcionario anónimo. Desde la... 25.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-25T13:32+0000

2023-07-25T13:32+0000

2023-07-25T13:32+0000

defensa

📰 suministro de armas a ucrania

eeuu

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/19/1141890780_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5d7c0db6177e2025f92a3e83e41b7bf0.jpg

El paquete de ayuda incluirá proyectiles para sistemas de defensa antiaérea y drones de vigilancia Hornet, según la publicación. La nota agrega que, también incluirá munición para sistemas Himars y Nasams, misiles Stinger y Javelin. Las armas serán transferidas desde los almacenes del Pentágono, por lo que se espera su entrega en un futuro próximo, añade el artículo. EEUU también enviará obuses y 32 vehículos blindados de transporte de tropas Stryker, morteros, cohetes Hydra-70 y 28 millones de cartuchos, informa AP."Zelenski recibe bonos de Washington por sus sufrimientos"Washington añade "bonos" a los suministros previamente previstos a Kiev, declara el politólogo Pável Feldman. Según sus palabras, la financiación se asigna desde hace tiempo, se distribuye por años y, dentro de este paquete global, se anuncian periódicamente tipos específicos de equipos que se suministran a Kiev."A veces, sin embargo, [el presidente de Ucrania] Volodímir Zelenski recibe bonos, que pide durante sus giras internacionales. En este caso, (...) se trata en parte de una ayuda prevista, y en parte de una compensación por su sufrimiento moral", opina el experto. El politólogo hace una referencia a la cumbre de la OTAN en Vilna, donde los países de la Alianza no aceptaron la petición principal del mandatario ucraniano de ingresar al bloque militar, pero decidieron suministrar más armas a Kiev. Feldman aclaró que los vehículos de transporte blindados de personal Stryker, que forman parte de la próxima asistencia militar, son un tipo de equipo de combate "prescindible" para las Fuerzas Armadas ucranianas.El 19 de julio, el Pentágono anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev con valor de 1.300 millones de dólares "para apoyar las necesidades de Ucrania en el campo de batalla".El embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, subrayó que el continuo apoyo militar de la Casa Blanca a Ucrania solo prolongará la "agonía del régimen de Volodímir Zelenski" y causará nuevas víctimas, incluso entre la población civil. Según sus palabras, las autoridades estadounidenses "no tienen el valor de admitir" que los planes para derrotar a Rusia en el campo de batalla están fracasando.Desde Rusia han declarado en varias ocasiones que los países de la OTAN han estado "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania. Señalaron que el bombeo de armas a Ucrania desde Occidente no contribuye al éxito de las negociaciones entre Moscú y Kiev y tendrá un efecto negativo.

https://sputniknews.lat/20230725/un-poco-ilusos-los-politicos-de-eeuu-aun-confian-en-ucrania-pero-en-el-pentagono-no-1141874851.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 suministro de armas a ucrania, eeuu, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania