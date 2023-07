https://sputniknews.lat/20230725/diplomatico-ruso-subraya-que-moscu-no-tiene-presencia-militar-en-africa-1141887232.html

Diplomático ruso subraya que Moscú no tiene presencia militar en África

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia coopera con países de África en materia de seguridad pero no tiene presencia militar en el continente, dijo a esta agencia Oleg Ózerov... 25.07.2023

internacional

rusia

🌍 áfrica

oleg ózerov

cumbre rusia-áfrica

"No tenemos presencia militar allí. Rusia recibe peticiones de ayuda para garantizar la seguridad, pero eso no es presencia militar. Hay presencia militar cuando se mandan tropas y no lo estamos haciendo. Enviamos instructores [militares] a países africanos que lo solicitan. También es un secreto a voces que naciones africanas nos compran material de uso militar. Todo ello no es presencia militar. La presencia militar son las bases de EEUU en el continente africano, sus centros de espionaje y laboratorios biológicos militares", resaltó Ózerov en una entrevista con Sputnik. Un desafío importante para África, según el diplomático, es la actividad de grupos terroristas como Estado Islámico, Al Qaeda (ambos, proscritos en Rusia) y otros, que operan en la región del Sahel y en Somalia. "Es un problema que la cumbre Rusia-África no puede pasar por alto", señaló Ózerov.Cumbre Rusia-ÁfricaLíderes de África y Rusia firmarán esta semana cinco documentos en su cumbre de San Petersburgo, avanzó a Sputnik Ózerov.El Ministerio de Exteriores ruso, continuó el diplomático, confía en que estos documentos sentarán una plataforma para reconfigurar las relaciones internacionales en base a la igualdad y la pluralidad, en lugar del dictado unilateral.La segunda cumbre y el foro económico y humanitario Rusia-África tendrán lugar el 27 y 28 de julio en la ciudad rusa de San Petersburgo. El lema del evento es Por la paz, la seguridad y el desarrollo.

