Según Toroczkai, tal decisión no se debe a la actividad de los políticos suecos, sino a la situación política mundial. Cuando se votó el ingreso de Finlandia en la OTAN, el diputado de Nuestra Patria, Elod Novak, exhortó al Parlamento húngaro a vetar la ampliación de la OTAN. "También lo pediremos en relación con el plan de Suecia de unirse a la OTAN. Pero somos, lamentablemente, el único partido en el Parlamento húngaro que no cumple servilmente las órdenes de los euroatlantistas, por lo cual es muy probable que solo nuestra fracción vote en contra por unanimidad", dijo. Anteriormente, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, comunicó que Budapest mantiene contactos con Ankara sobre el tema de la ratificación de la membresía de Suecia en la OTAN, así como confirmó la promesa de no ser Hungría el último país que la ratifique. El Parlamento húngaro en su reunión del 27 de marzo de 2023 votó a favor de ratificar la admisión de Finlandia en la Alianza Atlántica. Anteriormente, el líder de la fracción gobernante en este Legislativo, Mate Kocsis, anunció que la decisión sobre la membresía de Suecia en la OTAN se tomaría más tarde. El portavoz del Gobierno húngaro, Zoltan Kovacs, dijo en su momento que Hungría pospuso la votación sobre la admisión de Suecia porque Estocolmo estaba socavando las relaciones con Budapest, mostrando permanentemente su "superioridad moral". El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, señaló a su vez que el Gobierno del país apoyaba la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, pero los diputados del Parlamento húngaro no mostraban entusiasmo para ratificarla, porque las autoridades de esos países escandinavos estaban propagando "descaradas mentiras" sobre Hungría. Finlandia y Suecia presentaron las solicitudes de adhesión a la Alianza Atlántica en mayo de 2022, en el contexto de los sucesos en Ucrania. El 4 de abril de 2023, Finlandia se convirtió en el miembro 31 de la OTAN. La solicitud de Suecia hasta ahora no ha recibido la aprobación por parte de Hungría y Turquía. Como resultado de las elecciones al Parlamento húngaro, celebradas en abril de 2022, el partido Nuestra Patria obtuvo seis escaños de los 199.

