Tras exigencias de México, EEUU dará 40 millones de dólares para programas sociales en Latinoamérica

Tras exigencias de México, EEUU dará 40 millones de dólares para programas sociales en Latinoamérica

Por primera vez, Estados Unidos dará 40 millones de dólares para impulsar los programas sociales creados por México para paliar la migración de Latinoamérica... 26.07.2023

2023-07-26T16:05+0000

2023-07-26T16:05+0000

2023-07-26T16:05+0000

En conferencia de prensa, la canciller mostró los avances en materia migratoria tras las reuniones con EEUU y Canadá, con el fin de mejorar esta situación."Ya se presentaron los programas del sur-sureste que se han hecho, que son Sembrando vida y Jóvenes construyendo el futuro. Pero ahora, en esta reunión que acabamos de tener, el Gobierno de Estados Unidos nos informó que van a aportar 40 millones de dólares para poder apoyar estos programas de El Salvador, Honduras, sobre todo, pero también Belice, Guatemala, Cuba y Ecuador", expuso.Bárcena hizo énfasis en que es la primera ocasión en que Washington toma este tipo de medidas.Anteriormente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había reclamado a la Administración estadounidense su falta de apoyo para frenar el fenómeno migratorio en Latinoamérica, especialmente en la región central, y apoyar a la población que más lo necesita."Lo que hemos pedido al Gobierno de Estados Unidos es que si nosotros le hemos destinado 100 millones de dólares [a atender a esta población], ¡pónganle ustedes! ¡Ayuden! Y no lo han hecho. Ni con [Donald] Trump ni con [Joe] Biden logramos este propósito porque tienen una concepción de querer enfrentar problemas sociales solo con el uso de la fuerza", afirmó el 31 de marzo pasado, tras el incendio en el módulo migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron al menos 39 personas.En esa ocasión, el mandatario hizo énfasis en que el dinero destinado de EEUU a Centroamérica no es comparable con lo que invierte en el conflicto entre Rusia y Ucrania."¿Qué tiene qué ver lo que ha entregado el Gobierno de Estados Unidos a Centroamérica con los 30, 35.000 millones destinados a la compra de armas para Ucrania? No es la primera vez que lo estoy diciendo. Se los digo a ellos; se los acabo de decir hace una semana", subrayó.Además, dijo que Washington, en ocasiones anteriores, ha señalado que solo dará dinero para apoyar a migrantes si es a través de organizaciones civiles.Tráfico de armasEn el encuentro entre las naciones, también se habló del tráfico de armas en Norteamérica. En este sentido, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mexicana, Rosa Icela Rodríguez, destacó en conferencia de prensa que EEUU y México acordaron la detección electrónica de todas las armas de fuego incautadas en territorio mexicano a las organizaciones criminales."Quedó claro que el 70% de las armas aseguradas en México provienen de [EEUU] y, el resto, de otros países", acotó.Sobre ello, Bárcena agregó que se han decomisado más de 70.000 artilugios de este tipo por parte de las autoridades mexicanas."EEUU es el principal productor de armas. En esta reunión logramos el reconocimiento de EEUU de este problema gravísimo porque allá es legal, pero acá no y lo que queremos es que nos apoyen para que podamos realmente detener a este flujo porque es lo que fortalece a los carteles", detalló.Además, la canciller mexicana subrayó que Washington, por primera vez, les compartió información sobre las estrategias que realizan en su territorio. De esta manera, indicó la funcionaria, la Administración mexicana propuso la supervisión de licenciatarios de armas y ferias donde se promueva su compraventa, sumado a revocar los premisos a las tiendas que provean de estas a los cárteles del narcotráfico.

