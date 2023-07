https://sputniknews.lat/20230727/rusia-denuncia-acciones-ilegales-del-regimen-de-kiev-contra-la-iglesia-ortodoxa-anonica-ucraniana-1141955933.html

Rusia denuncia acciones ilegales del régimen de Kiev contra la Iglesia Ortodoxa Сanónica Ucraniana

27.07.2023

"Las autoridades de Kiev durante muchos años aplican en Ucrania una línea política dirigida a la liquidación de la canónica Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU), así como a la discriminación de sus clérigos, a la persecución de sus sacerdotes y de los creyentes. Con este objetivo es creado el pertinente sistema legislativo del país y orientada la actuación de diferentes organismos del orden público", acusa la nota difundida por la dependencia diplomática rusa."Las autoridades de Kiev y los países occidentales se proponen sembrar discordia entre los pueblos ruso y ucraniano y quebrantar la afinidad espiritual de los creyentes ortodoxos de ambos países, incluso a pesar de la decisión de la IOU de declarar su independencia del Patriarcado de Moscú", describe el comunicado.El Ministerio ruso recalca que "no es de sorprender que las anteriores autoridades ucranianas hayan dado diferentes pasos dirigidos contra la Iglesia canónica". La dependencia recuerda que algunos casos de persecución de los clérigos y los creyentes de la IOU se recogieron incluso en 2014 y con anterioridad. El Ministerio señala que la presión sistémica y de gran envergadura empezó a ejercerse en la religión ortodoxa canónica en Ucrania en 2018, reforzándose especialmente en 2022 y 2023. "Fue promovida por los altos cargos ucranianos, el presidente, el Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, y actualmente es ejercida en la esfera legal, en la actuación de los servicios secretos, a nivel de autoridades regionales y de órganos de autogobierno", evalúa la cancillería de Rusia. "En 2019, para contrarrestar la canónica Iglesia Ortodoxa Ucraniana incluso fue creada la cismática Iglesia Ortodoxa de Ucrania, a la que el mismo año el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, le concedió, en contra de las normas del derecho canónico, la autocefalía".Para eliminar a la IOU fue creada y es aumentada la pertinente base legal, recuerda la dependencia del Gobierno ruso."Así, el 1 de diciembre de 2022, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania tomó la decisión, cuyo objetivo era de hecho introducir una limitación total de los derechos de las comunidades de la IOU. Mediante la mencionada decisión se aprobó una serie de medidas, entre ellas:Leyes discriminatoriasAl 16 de junio de 2023, en la Rada Suprema de Ucrania se registraron nueve proyectos de ley discriminatorios que van dirigidos de una u otra forma contra la IOU. "Los promotores de dichas Leyes no ocultan que su objetivo es menoscabar los derechos de las comunidades y los creyentes de dicha confesión, expropiar sus propiedades, despojarla de su nombre histórico y jurídico, prohibirle llamarse 'ortodoxa' y, por fin, privarle de la posibilidad de desplegar ningún tipo de actividades en el territorio de Ucrania", dice el documento.Se informa que entre mayo y diciembre de 2022, el Servicio de Seguridad de Ucrania, en cooperación con otros organismos de mantenimiento de orden público, bajo el pretexto de "actividades de contraespionaje", llevó a cabo registros masivos y no autorizados en las parroquias, los monasterios y las comunidades de la IOU por todo el territorio del país. A pesar del carácter masivo de los registros que abarcaron todas las diócesis de la IOU, las pruebas que fueron presentadas en público "se reducían a libros de teología, oraciones o historia editadas en la lengua rusa o a octavillas de propaganda colocadas en los sitios a propósito. En algunos casos eso se hacía en presencia de los sometidos al registro"."Además de numerosos casos de arresto de obispos y clérigos de la IOU, existen hechos que demuestran casos de desapariciones y ataques físicos al clero, testimonios de que fueron sometidos a torturas y palizas, así como casos de su muerte en circunstancias extrañas que siguen sin aclarar", denuncian.Ocupación de los templosDe acuerdo con los dirigentes de la IOU, en 2022, en las provincias de Ivano-Frankovsk, Lvov, Volýn, Rovno, Zhitómir, Jmelnitski, Vínnitsa, Chernovtsí, Chernígov, Kiev y demás fue ocupado un total de 129 templos, donde, sólo en 31 casos el traspaso de las comunidades fue efectuado voluntariamente. Ocupaciones masivas de templos de la IOU no son resultado de la libre expresión de la voluntad de la gente ni de procedimientos democráticos celebrados in situ, reiteran desde la Cancillería, "sino de la actuación de las autoridades locales y de los funcionarios". Una gran parte de las ocupaciones tiende a tener lugar en torno a determinados "focos", informan desde el Ministerio, y está concentrada en aquellas localidades y distritos, donde las autoridades demuestran expresamente su antipatía por la Iglesia ortodoxa canónica. En una serie de provincias y localidades, las autoridades locales y representantes de los órganos de autogobierno promueven y llevan a cabo abiertamente la ocupación de sus templos, participando a menudo en persona en la misma.Se trata de extendidos casos de ocupación de templos por personas que empuñan armas de fuego. Además de miembros de las unidades de la llamada "defensa territorial", las ocupaciones son apoyadas a menudo por los lugareños y por los organismos de mantenimiento de orden público, participando de manera activa representantes de otras organizaciones religiosas. "Ello a menudo va acompañado por actos de violencia masiva y presión ejercida en los clérigos", reitera la dependencia de Rusia."Políticos de alto rango, autoridades del país y funcionarios de nivel regional se dedican a cultivar el discurso de odio con respecto a la IOU. Es llevada a cabo contra ella una campaña informativa masiva en los medios públicos y privados", apunta la cancillería de la nación eslava. "Consecuencia de ello son actos de vandalismo e incendios provocados en los templos y las reliquias de la Iglesia ortodoxa canónica, violencia no motivada y agresión demostradas contra sus clérigos y creyentes".Discursos de odio, agresión no motivada y violenciaLa cancillería recuerda que a lo largo de 2022 y 2023, la retórica del odio con respecto a la IOU se deja notar en las declaraciones públicas de las autoridades ucranianas, funcionarios y políticos de alto nivel, jefes de los servicios secretos y organismos de mantenimiento de orden público, importantes figuras de las esferas social y religiosa. Así, por ejemplo:Reacción de organismos internacionales"Sin embargo, el problema de la religión ortodoxa canónica en Ucrania, por desgracia, sigue sin figurar entre las prioridades de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y de otras organizaciones de referencia", reprocha la dependencia rusa. "A modo de respuesta a las apelaciones del Ministerio de Asuntos de Exteriores de Rusia, los organismos internacionales de referencia suelen limitarse a señalar que están haciendo el seguimiento de la situación", agrega.El comunicado estima que sigue sin haber una reacción apropiada a la política del régimen de Kiev, que va dirigida contra la religión ortodoxa, así como a los numerosos casos de ocupación de bienes inmuebles y propiedades de la IOU, manifestaciones de ultraje y violencia dirigidas contra los sacerdotes y los creyentes. La dependencia consideró que con estos hechos se pisotean documentos del derecho internacional, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los pertinentes compromisos de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y muchos otros fundamentos internacionales que garantizan el derecho inalienable de un individuo a la libertad de religión."Es silenciada la información sobre los crímenes cometidos por Kiev también por el 'ferviente defensor' de la libertad de religión, que es EEUU, que redacta con regularidad a nivel de la Comisión del Congreso para la libertad religiosa internacional y del Departamento de Estado informes sobre casos de infracción de los derechos de los creyentes en el mundo", acusó Relaciones Exteriores. "Sin embargo, durante el periodo de la persecución de los creyentes ortodoxos en Ucrania, no presentaron críticas devastadoras de la política eclesiástica de Volodímir Zelenski, por lo visto dejando a entender con ello que aprueban la actuación de sus protegidos".

