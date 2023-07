Biden en jaque: Ucrania, ese agujero negro que se está tragando a EEUU

https://sputniknews.lat/20230728/biden-en-jaque-ucrania-ese-agujero-negro-que-se-esta-tragando-a-eeuu-1141994586.html

Mientras los desastrosos resultados en el frente de la contraofensiva de Kiev ponen en cuestión la estrategia de Washington, y a Biden en una posición política... 28.07.2023, Sputnik Mundo

La serpiente que se come la colaCuando EEUU alimentó, provocó, y comenzó un conflicto con Rusia, utilizando a Ucrania como agente proxy, nunca se imaginó lo que hoy está viviendo respecto a sus expectativas sobre todo esto, que han acabado por desmoronarse y están destruyendo la base de su economía a nivel mundial: el dólar.Desde antes de que estallara el conflicto en febrero de 2022, EEUU estuvo durante muchos años –con sus socios de la OTAN– 'engordando' a la bestia del régimen nazi de Ucrania, un hecho favorecido por el alto nivel de corrupción que, como todo, tiene su cara B. Y hablamos de 'cara B', y no de 'lado oscuro', porque los dos lados de la moneda del régimen ucraniano, son oscuros y siniestros.Y después de tantos años de engorde, y en particular de este último año y medio de intensivo dopaje armamentístico y económico por parte del Occidente colectivo, principalmente de EEUU, al régimen terrorista de Zelenski, se puede concluir que Ucrania es un agujero negro que se está tragando a EEUU. Como si se tratara de una producción de serie B de ciencia ficción de Hollywood, donde aparece un monstruo que todo lo engulle.Y es que de acuerdo a un artículo publicado en The Wall Street Journal, la contraofensiva de Ucrania se encuentra estancada, lo que pone en duda la efectividad del apoyo que ha brindado el Gobierno del presidente, Joe Biden, y abre la puerta a que el conflicto se alargue. Según el medio, la estrategia de Biden consistía en que, con el envío masivo de armas a Kiev, el cabecilla del régimen, Volodímir Zelenski, pudiera negociar el fin del conflicto con una ventaja significativa en el frente. Pero esto no ha ocurrido y la posibilidad de que suceda se aleja, indica el medio.El analista internacional Pablo Jofré Leal, incide al respecto que desde el inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, "por más efectos mediáticos que haga Occidente, no ha resultado nada de lo que Occidente y Ucrania habían planteado y que han transmitido fervorosamente por los medios de comunicación".Criminales a sus anchasA todo esto, según un reporte del Inspector General del Departamento de Defensa de EEUU que fue obtenido por la Heritage Foundation, el armamento y los equipos militares que Washington envió a Kiev han terminado en manos de bandas criminales y traficantes de armas.De acuerdo al documento hecho público a través de una solicitud de información vía la Ley de Libertad de Información, los grupos criminales ucranianos se han quedado con algunos envíos estadounidenses de lanzagranadas, ametralladoras, rifles, chalecos antibalas y miles de municiones desde que Washington comenzó a brindar respaldo militar al Ejército de Kiev. Según reportó la cadena Fox News, el informe de 19 páginas detalla casos concretos donde los envíos estadounidenses fueron interceptados por agentes criminales en Ucrania.Pero para EEUU, esto es un día más en la oficina. Que los criminales campen a sus anchas y trafiquen con sus armas, que a propósito, presuntamente ya han sido vistas en manos de bandas mexicanas, o de ciudadanos franceses, no le quita mucho el sueño a EEUU, y mucho menos a Ucrania, por la sencilla razón de que este 25 de julio el Pentágono anunció más ayuda militar para Kiev por un valor de 400 millones de dólares.El paquete incluye munición para los sistemas de defensa antiaérea Patriot y los sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire [Nasams], munición para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad [Himars] y piezas de artillería de 155 mm. También contempla sistemas antitanque Javelin, sistemas antiaéreos Stinger, vehículos Stryker, drones Hornet y cohetes de aviación Hydra–70, según un comunicado del Pentágono.De acuerdo a Jofré Leal, "todo esto habla de una corrupción generalizada en el ámbito político, militar, económico, de relaciones internacionales, de esta alianza [occidental] que está absolutamente putrefacta desde este punto de vista. Otorgar ya cerca de 200.000 millones de dólares [entre EEUU y el resto de sus aliados] lo que refleja es que ese dinero sale precisamente de los contribuyentes norteamericanos, franceses, alemanes, británicos, holandeses, y todos aquellos que participan a través de la OTAN. Es una muestra evidente que el complejo militar industrial, que dinamiza las economías de Occidente, lo que hace es corromper, generar putrefacción a nivel de las sociedades, en este caso europeas y norteamericanas. Es la expresión clara, de que al mismo tiempo se hace vista gorda, cuando se sabía con anticipación, incluso antes de febrero de 2022, que Ucrania representaba dentro de Europa, el país más corrupto", sentencia el analista.

