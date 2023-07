https://sputniknews.lat/20230731/kremlin-califica-de-actos-de-desesperacion-intentos-de-kiev-de-perpetrar-atentados-en-rusia-1142103463.html

El Kremlin califica de actos de desesperación los intentos de Kiev de perpetrar atentados en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Los intentos de Kiev de perpetrar atentados contra instalaciones civiles en Rusia muestran el grado de su desesperación, declaró el portavoz...

Este 31 de julio, al menos cuatro personas murieron por un ataque perpetrado por Kiev, informó la representación de la república de Donetsk en el Centro Conjunto de Control y Coordinación.Asimismo, Rusia seguirá de cerca las negociaciones sobre Ucrania programadas para los días 5 y 6 de agosto en Arabia Saudí, declaró el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov."Sin lugar a dudas, Rusia seguirá de cerca esta reunión", dijo Peskov.Añadió que aún no está claro qué objetivos fijarán los organizadores de la reunión ni de qué hablarán exactamente. Sin embargo, el portavoz ruso recordó que el Kremlin saluda cualquier intento de promover un acuerdo pacífico para la crisis en Ucrania.El 29 de julio, el diario The Wall Street Journal informó que Arabia Saudí prevé acoger en agosto unas conversaciones de paz sobre Ucrania en Yeda con la participación de hasta 30 países, pero sin Rusia. La lista de los invitados, adelantó, incluye a países como Indonesia, Egipto, México, Chile y Zambia.Según el medio, la esperanza es que la reunión lleve a una cumbre de paz más tarde este año durante la cual se elaborarán unos principios que podrían servir de base para entablar un dialogo entre Moscú y Kiev.Rusia inició una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 con el fin de defender a las poblaciones de Donetsk y Lugansk de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.El 28 de febrero de 2022, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades, pero la última ronda de estas consultas se celebró el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces no han vuelto a retomarlas.

