https://sputniknews.lat/20230801/la-respuesta-contundente-de-putin-a-las-provocaciones-de-la-otan-1142143351.html

La respuesta contundente de Putin a las provocaciones de la OTAN

La respuesta contundente de Putin a las provocaciones de la OTAN

Mientras la OTAN sigue provocando a Rusia a través del conflicto en Ucrania, está quedando demostrado que está siendo derrotada militarmente, toda vez que la... 01.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-01T13:33+0000

2023-08-01T13:33+0000

2023-08-01T13:33+0000

qué pasa

vladímir putin

eeuu

seguridad

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/01/1142143195_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_67447ccb645e5092f18dad9871577de3.jpg

La respuesta contundente de Putin a las provocaciones de la OTAN La respuesta contundente de Putin a las provocaciones de la OTAN

La OTAN se derrumbaAcabados. En el pasado. Enterrados. Así quedaron los 'buenos tiempos' de la OTAN, que ya son historia. Y por 'buenos tiempos', entiéndase aquellos en los que la Alianza Atlántica hacía y deshacía a placer: bombardeando y destruyendo países, cuyos líderes no se apegaban a sus mandatos, ya fuera en cuestiones políticas, o en económicas, o en ambas.Los ejemplos son muchos, pero los más recientes en el tiempo son los casos de la antigua Yugoslavia, Irak, Libia, Siria. Y el dopaje mental de los lideres occidentales, originado seguramente por su soberbia y su prepotencia, les llevó a creer que podrían cumplir ese sueño que tienen desde hace décadas, y que denunció el mismísimo presidente, Vladímir Putin: fragmentar a Rusia, dividiéndola en varios países.Entonces, dieron el puntapié inicial en noviembre de 2013 con las protestas del Maidán, cuyo siguiente paso fue el golpe de Estado en Ucrania en febrero de 2014, y luego engañar a Rusia, elaborando los desaparecidos acuerdos de Minsk. Después de todo, los cabecillas de los países vasallos de esa época de la Unión Europea, es decir, la excanciller alemana Angela Merkel y el expresidente de Francia François Hollande, reconocieron pública y abiertamente que el único objetivo de los tratados de Minsk, no eran ellos en sí mismos, sino darle tiempo a Ucrania para armarse y poder provocar y enfrentar a Rusia en un conflicto armado.Detrás de todo este entramado está la OTAN con su plan de sumar a Ucrania, con la idea final de asestarle a Rusia una derrota estratégica. Pero lo que nunca se imaginó la OTAN, es decir, EEUU y sus vasallos, fue el nivel de preparación que tenía Rusia. Nunca supieron, hasta ahora, a quién querían doblegar. Pensaron que era una cuestión de dos semanas, o a lo sumo, un mes, en que aplastarían la economía de Rusia, provocando oleadas de protestas en las calles del gigante euroasiático, y así colocar en el Kremlin a un títere con mando a distancia.Castillo de naipesY ahora las cosas están como están: con una OTAN agotada armamentísticamente, y empobreciendo a sus países a pasos agigantados, donde los que pagan son los mismos de siempre: los ciudadanos de a pie. El único que de momento 'se autoexcluye' de esta ecuación mediante la subordinación de Bruselas, es EEUU, desindustrializando a Europa y sacando beneficios extra para su industria armamentística.En este contexto, y en una rueda de prensa celebrada tras la II Cumbre África–Rusia, Putin fue consultado por el canal Rossiya 1. "¿Hasta qué punto es probable un enfrentamiento entre el Ejército ruso y el de la OTAN? ¿Estamos preparados para ello?", le preguntaron."Siempre estamos preparados para cualquier escenario, pero nadie lo desea, y por iniciativa de la parte estadounidense hemos creado en su día un mecanismo especial para prevenir estos conflictos. Los jefes de ciertos departamentos se comunican directamente entre sí y tienen la oportunidad de consultarse sobre cualquier situación de crisis. Esto demuestra que nadie quiere enfrentamientos, pero si alguien los quiere, nosotros no, pero estamos preparados".En este mismo marco, Putin recordó que Ucrania se independizó de la URSS en base a la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania, que establece que "es un Estado neutral". "Esto es de importancia fundamental para nosotros. ¿Por qué Occidente empezó a arrastrar a Ucrania en la OTAN? No está muy claro para nosotros. Precisamente esto crea, en nuestra opinión, una amenaza fundamental para nuestra seguridad, porque el avance hacia nuestras fronteras de la infraestructura de un bloque militar que se muestra de hecho hostil hacia nosotros es inaceptable".En este contexto, el director del segundo departamento de los países de la Comunidad de Estados Independientes [CEI] en la Cancillería rusa, Alexéi Polishchuk, afirmó a Sputnik que será posible hablar de una hipotética retirada de armas nucleares tácticas rusas de Bielorrusia recién después de que EEUU y la OTAN abandonen su curso destructivo y retiren las armas nucleares estadounidenses de Europa."El despliegue de armas nucleares tácticas rusas en el territorio de Bielorrusia fue una respuesta a la prolongada política nuclear desestabilizadora de la OTAN y Washington, así como a los cambios fundamentales que se produjeron recientemente en ámbitos clave de la seguridad europea", explicó Polishchuk, al subrayar que se trata de una decisión forzosa destinada a garantizar la seguridad de Bielorrusia.El analista internacional Nicola Hadwa, señala que "el surgimiento de este mundo multipolar que venía gestándose, definitivamente arranca cuando ocurre la situación entre Rusia y Ucrania debido a las provocaciones ucranianas desde el año 2014. Esto no es una invasión de Rusia a Ucrania, es una acción de autodefensa hacia Ucrania, producto de las provocaciones de Ucrania, detrás de quien está su amo, que es la OTAN".

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

vladímir putin, eeuu, seguridad, otan, аудио