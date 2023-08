https://sputniknews.lat/20230801/lopez-obrador-ve-la-posibilidad-de-crear-un-programa-para-migrantes-que-quieran-trabajar-en-mexico-1142145390.html

López Obrador ve la posibilidad de crear un programa para migrantes que quieran trabajar en México

López Obrador ve la posibilidad de crear un programa para migrantes que quieran trabajar en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que existe la posibilidad de crear un programa para ayudar a los migrantes que lleguen al país y... 01.08.2023, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el mandatario comentó que se buscan maneras de que las personas, que en su mayoría son originarias de Centroamérica, realicen sus trámites migratorios en el territorio nacional.Para esta misión, indicó López Obrador, trabajan también con la Agencia de la ONU para los Refugiados. Sin embargo, señaló que por el momento no habrá inversión de Estados Unidos para este proyecto, debido a que apenas se acordó que destinen 40 millones de dólares en los programas Sembrando vida y Jóvenes construyendo el futuro."Ellos [estaban] destinando recursos con una modalidad que nosotros, respetuosamente, les hemos manifestado que no tiene buenos resultados porque les entregan los recursos a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, pero ese dinero no baja, no llega [a la población que lo necesita]", aseveró.Anteriormente, el presidente de México había reclamado a la Administración estadounidense su falta de apoyo para frenar el fenómeno migratorio en Latinoamérica, especialmente en la región central, y apoyar a la población que más lo necesita."Lo que hemos pedido al Gobierno de EEUU es que si nosotros le hemos destinado 100 millones de dólares [a atender a esta población], ¡pónganle ustedes! ¡Ayuden! Y no lo han hecho. Ni con [Donald] Trump ni con [Joe] Biden logramos este propósito porque tienen una concepción de querer enfrentar problemas sociales solo con el uso de la fuerza", lamentó el pasado 31 de marzo tras el incendio en el módulo migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron al menos 39 personas.

