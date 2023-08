https://sputniknews.lat/20230802/eeuu-planea-invadir-a-mexico-1142169630.html

¿Planea EEUU invadir a México?

¿Planea EEUU invadir a México?

Tras los dichos de un congresista norteamericano de enviar al ejército de EEUU a México para combatir a la inseguridad transfronteriza, el analista mexicano... 02.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-02T07:44+0000

2023-08-02T07:44+0000

2023-08-02T08:19+0000

gps internacional

méxico

eeuu

seguridad

nayib bukele

el salvador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/02/1142169474_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_9515b73d6e2846b40308c04cb404ba67.jpg

¿EEUU planea invadir a México? ¿EEUU planea invadir a México?

Enviar al Ejército de EEUU a territorio mexicano para combatir a los grupos de la delincuencia organizada no es una invasión, sino 'un paso legal' dentro de la estrategia de seguridad bilateral, afirmó el congresista republicano Dan Crenshaw. Sobre ello, "esta declaración es bastante grave", dijo Noyola. No es la primera vez que un miembro prominente del Partido Republicano hace este tipo de señalamientos, "ya que a lo largo de los últimos dos años hemos venido escuchando llamados por el estilo", añadió.Desde el punto de vista de Washington, "México habría sido incapaz de frenar la ola de violencia e inseguridad, así como el tráfico del fentanilo", explicó. Sin embargo, "el Gobierno de Joe Biden se ha mantenido al margen", explicó Noyola.AMLO confronta dichos de congresista republicanoEn este contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "ha señalado que estas son expresiones que buscan calentar el clima electoral, con un Partido Republicano que busca ganar simpatías utilizando a México como chivo expiatorio", explicó el periodista corresponsal del Centro de Investigación sobre Globalización en América Latina. Aunque hasta el momento estas declaraciones "no han tenido un impacto serio en las relaciones bilaterales, esta es sin duda una amenaza", concluyó Noyola.Cambios en el gabinete de El SalvadorLos relevos en el ministerio de Hacienda "no obedece a cambios en la política económica del Gobierno", dijo a Sputnik el analista Walter Fagoaga.El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró como ministro de Hacienda interino a Jerson Rogelio Molina, quien hasta la fecha se desempeñaba como viceministro de esa cartera, informó el gobierno en sus redes sociales y sin ofrecer detalles de las razones de los cambios en el gabinete.En este marco, "el presidente Bukele se va presentando a una reelección y sus grandes proyectos estratégicos requerirán un soporte financiero amplio", dijo. A modo de ejemplo se puede mencionar el aeropuerto, "así como el tren del Pacífico, que conectará la zona costera del país y se prevé que sea una conexión centroamericana en su momento", explicó el analista salvadoreño. Es en este contexto que "El Salvador ha subido en el escalafón del Banco Mundial a ser un país de renta media", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los impactos de la globalización en las últimas décadas.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

méxico

eeuu

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

méxico, eeuu, seguridad, nayib bukele, el salvador, аудио