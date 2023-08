Las acusaciones contra Trump le dan una plataforma de campaña que podría ayudarle en el 2024

https://sputniknews.lat/20230803/las-acusaciones-contra-trump-le-dan-una-plataforma-de-campana-que-podria-ayudarle-en-el-2024-1142228751.html

El autor y personalidad de radio y televisión Edward Woodson, y Mitch Roschelle, comentarista de medios, argumentaron que los cargos contra el expresidente... 03.08.2023, Sputnik Mundo

La última acusación penal de Donald Trump es un intento político de eliminarlo de la carrera presidencial, dicen dos expertos.El fiscal especial Jack Smith anunció cuatro cargos contra el magnate el martes 1 de agosto tras la decisión de un gran jurado. Tres de ellos fueron por "conspiración" para oprimir los derechos constitucionales, defraudar a Estados Unidos y obstruir los procedimientos oficiales.Los cargos se relacionan con sus acusaciones de manipulación de votos en las elecciones generales de noviembre de 2020 junto con sus comentarios del 6 de enero, cuando manifestantes ocuparon el edificio del Capitolio en Washington DC y retrasaron la certificación de Joe Biden como el sucesor de Trump en la Casa Blanca.El exmandatario ha prometido continuar con su apuesta por la candidatura del Partido Republicano para la presidencia de su país en las elecciones de 2024, independientemente de los cargos que se presenten en su contra.El autor Edward Woodson le dijo a Sputnik que las acusaciones contra el expresidente han convertido a Estados Unidos en "una broma". "Ahora vivimos en una república bananera. Hemos criminalizado el pensamiento. Esto es de naturaleza orwelliana", dijo Woodson en referencia al autor de la distopía totalitaria 1984. "Básicamente están diciendo que: 'Oh, él sabía. Sabía y mintió sobre lo que sabía'. Es una broma. Básicamente, ahora están criminalizando el discurso".Recordó que los demócratas y la mayoría de los principales medios de comunicación estadounidenses fueron tan culpables como Trump cuando negaron su victoria en el 2016."¿Recuerdas que dijeron que era desinformación rusa? Y también colusión rusa, y eso resultó ser falso. Sin embargo, impulsaron esa narrativa", dijo Woodson.El autor dijo que los cargos contra Trump son "puramente políticos" y muestran que la Administración de Biden está "criminalizando a su principal oponente y tratando de encarcelar al candidato republicano favorito".Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Biden está trabajando para que su hijo descarriado Hunter se libre del acuerdo de culpabilidad sobre sus negocios oscuros en el extranjero y la posesión ilegal de un arma de fuego. El propio Biden ha sido acusado de tomar documentos clasificados de la Casa Blanca durante su periodo como vicepresidente de Estados Unidos, en la Administración de Barack Obama, mientras que Trump enfrenta cargos por lo mismo en un tribunal federal de Miami. "Esto demuestra que hay dos estándares en la justicia", enfatizó Woodson.Por su parte, Mitch Roschelle le dijo a Sputnik que las acusaciones contra Trump eran "más políticas que legales"."Tienes un ataque de tres frentes desde tres ángulos diferentes en tres jurisdicciones diferentes contra el presidente", señaló. "El hecho de que haya una acusación, un juicio, tiene valor político en nombre de cualquiera que se postule contra Trump, ya sea en una primaria, ya sea en una general". Los cargos parecen estar programados para ver al expresidente en la corte a principios del otoño de 2024, justo antes de las elecciones presidenciales.El analista señaló que la naturaleza de los cargos significa que la fiscalía tendría que probar no solo lo que Trump hizo, sino lo que estaba pensando, específicamente que sabía que su afirmación de que las elecciones habían sido robadas era falsa."He estado cerca de Donald Trump en situaciones comerciales, no políticas. Creo que Donald Trump cree lo que está diciendo", dijo Roschelle. "Él cree en sus argumentos, por lo que creo que va a ser muy, muy difícil demostrar que creía lo contrario".Roschelle argumentó que el juicio será "una plataforma política perfecta para que el magnate reafirme sus acusaciones contra los demócratas"."Donald Trump tiene un enorme derecho a defenderse, lo que le da un poder de citación judicial que nunca antes había tenido”, enfatizó. "Él puede llamar a testigos para probar su punto sobre el hecho de que ciertos elementos del conteo de votos en ciertas jurisdicciones fueron incompletos".El tribunal no tendrá la tarea de probar si el fraude electoral tuvo lugar en Filadelfia o Arizona, pero "ya sea que le funcione o no, [Trump] ahora tiene un micrófono para demostrar las cosas por las que ha estado gritando y gritando. Y políticamente eso podría ayudarlo".

