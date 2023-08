https://sputniknews.lat/20230804/el-desgaste-de-ucrania-sugiere-que-es-solo-cuestion-de-tiempo-que-la-contraofensiva-se-ahogue-1142269984.html

El desgaste de Ucrania sugiere que "es solo cuestión de tiempo que la contraofensiva se ahogue"

El desgaste de Ucrania sugiere que "es solo cuestión de tiempo que la contraofensiva se ahogue"

El Ejército ucraniano ha sufrido enormes pérdidas desde el comienzo de su fracasada contraofensiva, lo que plantea dudas sobre su capacidad para seguir... 04.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-04T19:27+0000

2023-08-04T19:27+0000

2023-08-04T19:27+0000

defensa

seguridad

ucrania

eeuu

otan

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/04/1142270689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bffe6f68fc5bf80a670faf983147ed91.jpg

Con corte a este viernes 4 de agosto, Ucrania ha perdido más de 43.000 soldados y más de 4.900 unidades de armamento diverso, incluidos 26 aviones, nueve helicópteros, 1.831 tanques y otros vehículos blindados de combate, entre ellos 25 tanques Leopard de fabricación alemana, siete tanques de ruedas AMX-10RC de fabricación francesa y 21 vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense, desde el comienzo de la contraofensiva de Kiev, según el Ministerio de Defensa de Rusia.Además, ha perdido 747 obuses y morteros, incluidos 76 sistemas de artillería M777 estadounidenses, así como 84 obuses autopropulsados aportados por Polonia, Estados Unidos, Francia y Alemania.Estos datos son "bastante graves porque realmente muestran una alta tasa de desgaste, que los ucranianos están masticando su equipo, y dadas las tácticas que están empleando, se puede entender muy bien por qué gran parte de ese equipo se ha convertido en blanco fácil", dijo a Sputnik el especialista Michael Maloof, exanalista principal de política de seguridad en la Oficina del Secretario de Defensa de EEUU.Las graves pérdidas de Ucrania se han achacado a la insuficiencia de las tácticas estadounidenses y al entrenamiento comprimido de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que resultaron inútiles para hacer frente a las fortificaciones, la artillería, la aviación y la infantería rusas en el campo de batalla.La prensa estadounidense ha informado recientemente de que Ucrania está volviendo a sus viejas tácticas, dado que sus tropas entrenadas por la OTAN y armadas con recursos occidentales no habían logrado ningún avance sobre el terreno.Los medios de comunicación señalaron que el equipo del presidente Joe Biden esperaba que las nueve brigadas entrenadas por Occidente (unos 36.000 soldados) demostraran "que el modo de guerra estadounidense era superior al enfoque ruso". Sus esperanzas se han desvanecido.¿Cuál es el principal punto débil de las tácticas estadounidenses?Las tan cacareadas tácticas estadounidenses dependen en gran medida de la superioridad aérea, algo que los ucranianos no tienen, según el experto. En otras palabras, sin superioridad aérea, el truco no funciona. "Cuando estaba en el Pentágono, y especialmente en Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto, lo primero que se empleaba era establecer la superioridad aérea", dijo Maloof. "Y todo lo demás pasó a un segundo plano. Al establecer esa superioridad aérea, se domina el cielo, se pueden destruir los sistemas de control de mando, se puede ir tras los emplazamientos de misiles, especialmente cuando tienen capacidades antiaéreas muy limitadas. Tenían cañones antiaéreos y todo eso, pero eso sería fácil de manejar. Pero se trata de dos tácticas, enfoques y doctrinas completamente diferentes en cuanto a la forma de combatir. Y esto es lo que estamos viendo claramente hoy en el campo de batalla", apuntó.Por su parte, Rusia ha fortificado sus posiciones y colocado minas para dificultar la contraofensiva ucraniana. De algún modo, los campos de minas rusos tomaron por sorpresa a los ucranianos y a los planificadores de guerra de la OTAN. Comentando esto en uno de sus podcasts, el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) estadounidense Larry Johnson se preguntaba si los generales de la OTAN han estado dormidos durante los últimos seis o siete meses. Según él, la alianza transatlántica disponía de recursos suficientes para reunir esa información antes de la contraofensiva.Las tácticas rusas también han demostrado ser superiores, opinó Maloof: "Contra cualquier tipo de contraofensiva, las fuerzas rusas se han atrincherado de tal manera que con minas y trampas para tanques y el empleo de drones los comandantes locales de las posiciones pueden ver hacia adelante", afirmó. "Y esos drones a menudo pueden ser indetectables. Así que las fuerzas rusas tienen una clara ventaja, no solo para mantener, sino también para tomar nuevos territorios si así lo desean. A menos y hasta que los ucranianos puedan conseguir más equipamiento de forma sistemática y un flujo de suministros constante, es solo cuestión de tiempo que tengan que alterar su rumbo, por lo que van a perder aun más territorio. Y también, lo que es más importante, van a perder muchas más vidas", opinó.Según el Ministerio de Defensa ruso, los militares ucranianos siguen realizando algunos intentos de ataque en dirección a Donetsk, Donetsk del Sur, Kupiansk y Krasni Liman. Prácticamente, todos los ataques han sido repelidos por los rusos. Como resultado, Ucrania ha perdido 130 soldados en la dirección de Zaporozhie, 120 soldados en la dirección de Donetsk del Sur y 70 soldados en la dirección de Krasni Liman solo en las últimas 24 horas.¿Podría Ucrania recuperar las pérdidas?No está claro cómo podrían los ucranianos reponer sus reservas y recursos humanos, según Maloof."No veo cómo podrían hacerlo. Hay una combinación de personas que abandonan el país y no regresan. Muchos de los que se han ido no quieren volver porque se preguntan: ¿a dónde vamos a volver? Y la cantidad de gente que está muriendo es tan alta que incluso los mercenarios que vienen, quieren marcharse inmediatamente, ven que no hay refuerzos, ni organizaciones, ni buena atención médica", describió. "Como resultado, la capacidad de adquirir mercenarios ha disminuido enormemente. Hay vídeos de mercenarios que básicamente dicen a otros posibles candidatos que no vengan, la cosa está bastante mal".La tasa de desgaste del equipo es también increíble, continuó, añadiendo que Ucrania no produce el equipo militar en las cantidades necesarias y depende totalmente de la ayuda occidental.Sin embargo, esta ayuda se está agotando, ya que los países de la OTAN están viendo cómo sus equipos "están siendo masticados", según el experto. Si Ucrania no recibe ayuda exterior, se planteará un alto al fuego, sugirió.De todos modos, no hay ninguna posibilidad de dar la vuelta a la contraofensiva ucraniana, según Maloof. Cree que el avance ucraniano "ha terminado".

https://sputniknews.lat/20230801/ucrania-no-sabe-luchar-ofensivamente-por-que-se-complican-tanto-las-contraofensivas-de-kiev-1142154759.html

https://sputniknews.lat/20230802/occidente-ha-metido-a-ucrania-en-una-espiral-mortal-y-la-otan-podria-salir-perdiendo-1142164503.html

https://sputniknews.lat/20230804/los-soldados-se-encuentran-en-un-gran-problema-por-que-la-contraofensiva-ucraniana-fracasa--1142231964.html

https://sputniknews.lat/20230726/mercenario-britanico-describe-como-estuvo-a-punto-de-rendirse-tras-un-tiroteo-con-soldados-rusos-1141933905.html

https://sputniknews.lat/20230729/los-tanques-abrams-no-ayudaran-a-ucrania-porque-son-demasiado-avanzados-para-usarse-1142050042.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, ucrania, eeuu, otan, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ zonas de conflicto