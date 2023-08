https://sputniknews.lat/20230804/lavrov-subraya-que-rusia-valora-todo-esfuerzo-por-lograr-una-paz-justa-en-ucrania-1142247939.html

Lavrov subraya que Rusia valora todo esfuerzo por lograr una paz justa en Ucrania

Lavrov subraya que Rusia valora todo esfuerzo por lograr una paz justa en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia aprecia cualquier esfuerzo por establecer una paz justa y sostenible en Ucrania, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi...

No obstante, subrayó que no se puede lograr la paz en ningún conflicto si no se respetan los derechos de las minorías nacionales, algo que es especialmente cierto para Ucrania, dónde el ruso siempre ha sido la lengua materna de una gran parte de la población. Según Lavrov, los países occidentales podrían pedir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que les explique cómo ve la situación de las minorías nacionales en su país en caso de que Kiev salga victorioso del conflicto en curso. En opinión del canciller ruso, eso ayudaría a los países del Sur Global a entender más plenamente lo que está sucediendo a la hora de formular sus posiciones. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

