https://sputniknews.lat/20230807/china-exige-a-filipinas-que-retire-su-barco-de-las-islas-en-disputa-1142333550.html

China exige a Filipinas que retire su barco de las islas en disputa

La declaración del portavoz confirma la postura de la República Popular China de que el arrecife Ren'ai forma parte del archipiélago chino de Nansha.El vocero señaló que en 1999 un navío de combate filipino encalló ilegalmente frente al arrecife de Ren'ai, por lo que Pekín hizo una severa reclamación a Manila. Desde entonces, Filipinas prometió retirar el buque, pero 24 años después todavía no lo hizo, sino que realiza extensas obras de reparación para ocupar el arrecife. De acuerdo con el funcionario, las acciones de Manila violan la soberanía de Pekín, así como los propios compromisos.Filipinas lleva algún tiempo transportando materiales de construcción al buque con el pretexto de reemplazar al personal del barco y enviar allí suministros de soporte vital, por lo que China manifestó repetidamente su preocupación y ofreció negociar, pero el país insular no ha respondido a las peticiones, agregó. Pekín, en respuesta, exigió que no se entrara en las aguas de las islas, así como que no se trajeran materiales de construcción para las obras de reparación, señaló el representante.China considera ilegales las recientes acciones de Filipinas en la zona del atolón Ayungin de acuerdo con el portavoz de la Guardia Costera china (CCG), Gan Yu. En respuesta, China tomó medidas legales para bloquear el paso de los buques, afirmó el Departamento de Policía Marítima chino. "Tras varias advertencias verbales infructuosas, la Policía Marítima de la RPC utilizó cañones de agua para evitar enfrentamientos directos", declaró el ente, subrayando que las acciones chinas fueron profesionales y comedidas.Filipinas expresó al embajador chino, Huang Xilian, una protesta verbal por el incidente entre los dos países en el mar de la China Meridional, declaró el 7 de agosto el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.El ministro de Exteriores filipino, Enrique Manalo, se reunió con el embajador chino y "le entregó otra nota verbal, que incluía fotos, videos de lo que sucedió", indicó el líder filipino, citado por el periódico Inquirer. Asimismo, comentó que el país continuará defendiendo su soberanía y derechos territoriales "ante todos los retos según el derecho internacional". De acuerdo con la cadena ABS-CBN, en 2022 Filipinas entregó a China 193 protestas verbales por las disputas de los dos países en el mar del Sur de China.China mantiene desde hace décadas disputas con varios países de la región Asia-Pacífico por la propiedad territorial de varias islas del mar de China Meridional, donde se han descubierto importantes reservas de hidrocarburos. Las islas en cuestión son el archipiélago de Xisha (islas Paracel), las islas Nansha (Spratlys) y las islas Huangyan (arrecife de Scarborough). En la disputa están involucrados Vietnam, Brunei, Malasia y Filipinas en distintos grados. La situación en la región se complica a menudo por el paso de navíos de guerra estadounidenses, que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de RPC, violan el derecho internacional y socavan la soberanía y la seguridad de China. A pesar de las protestas de Pekín, Washington afirmó que EEUU navegará allí donde lo permita el derecho internacional.La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de "la línea de nueve puntos" en el mar del Sur de China. Además, dispuso que los territorios disputados del archipiélago de Nansha (Spratly) no son islas y no componen zona económica exclusiva.La sentencia fue celebrada por Filipinas, que había apelado de forma unilateral a la Corte de La Haya a principios de 2013, pero provocó un enérgico rechazo de China, que negó la jurisdicción del tribunal y la tachó de nula.

