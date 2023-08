https://sputniknews.lat/20230808/eeuu-podria-anunciar-un-nuevo-paquete-de-ayuda-militar-de-sus-fondos-imprevistos-para-kiev-1142371158.html

EEUU podría anunciar un nuevo paquete de ayuda militar de sus "fondos imprevistos" para Kiev

EEUU podría anunciar un nuevo paquete de ayuda militar de sus "fondos imprevistos" para Kiev

Washington está a punto de anunciar un nuevo paquete de ayuda militar de 200 millones de dólares de sus "fondos imprevistos" para Kiev, informa 'Reuters'... 08.08.2023, Sputnik Mundo

La nota agrega que la ayuda procederá de "fondos imprevistos" por un valor de 6.200 millones de dólares "ahorrados" debido a que Washington sobrestimó por error el costo de las armas enviadas a Ucrania en esta cantidad.Kiev "pasará los próximos 100 años pagando deudas que no contrajo"Desde febrero de 2022, EEUU envió 66.200 millones de dólares en ayuda militar, financiera y humanitaria a Kiev, escribe The Washington Post. En particular, la ayuda militar supone 43.100 millones de dólares, incluidos 23.500 millones en armas y equipos procedentes de los almacenes del Pentágono.Según el artículo, la ayuda a Kiev supera con creces la de otros aliados de Washington, como Israel, Egipto y Jordania. La nota señala que 66.200 millones para Ucrania son "cifras prohibitivas", el país se convirtió en el mayor receptor de ayuda de la Casa Blanca desde la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, el politólogo ruso Yuri Kot explicó a Sputnik la peculiaridad de esta cifra."Es muy simbólico: casi tres seis. Creo que (…) la cifra ascendería a 66.600 millones de dólares. En EEUU, el esquema ucraniano se está utilizando puramente para mover dinero estatal a los bolsillos de la oligarquía estafadora internacional, como la familia de [el presidente de EEUU, Joe] Biden, de [el multimillonario estadounidense, George] Soros y demás", observa el analista. Además, subrayó que en Ucrania ya se afirma abiertamente que "el 70% de todo el dinero asignado a Kiev vuelve a los que asignan este dinero y el 30% se queda en Ucrania para los oligarcas locales que lo comparten entre ellos"."Las autoridades estadounidenses están desviando dinero de su pueblo e intentando colgar las deudas al pueblo ucraniano, que pasará los próximos 100 años pagando préstamos que no contrajo", concluyó Kot.

