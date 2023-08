https://sputniknews.lat/20230809/el-destituido-presidente-de-niger-no-dimitira-ni-abandonara-el-pais-1142426994.html

El destituido presidente de Níger no dimitirá ni abandonará el país

El destituido presidente de Níger no dimitirá ni abandonará el país

MOSCÚ (Sputnik) — El destituido presidente de Níger, Mohamed Bazoum, no planea presentar su dimisión ni salir del país, declaró a Sputnik el asesor... 09.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-09T16:19+0000

2023-08-09T16:19+0000

2023-08-09T16:28+0000

internacional

níger

golpe de estado en níger (2023)

🌍 áfrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/09/1142426637_323:162:2845:1581_1920x0_80_0_0_454a6f24a5204cad854b51b40d0b322c.jpg

Bazoum "no firmó nada y no va a dimitir. Preferiría morir antes que renunciar", dijo el asesor en respuesta a la pregunta correspondiente. Agregó que Bazoum no abandonó Níger y nunca lo hará, porque "sigue siendo el presidente" del país. Antinekar Hassan afirmó que se opuso a cualquier tipo de intervención militar en ese país africano. Además, se pronunció en contra de las sanciones impuestas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), destacando que será el pueblo nigerino que sufrirá sus efectos, y no los golpistas."Estamos en contra de una intervención armada externa e incluso interna, nos oponemos a cualquier tipo de intervención militar en Níger", indicó a Sputnik.El 26 de julio, un grupo de oficiales integrados en el Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria (CNSP) proclamaron la destitución del presidente nigerino, Mohamed Bazoum, alegando "el continuo deterioro de la situación de seguridad" y la "mala gobernanza económica y social". Al día siguiente, el mando del Ejército nigerino proclamó que se une a los oficiales golpistas para evitar un baño de sangre y preservar la integridad física de Bazoum, actualmente detenido.El 28 de julio se anunció que el general Omar (Abdurahamane) Tchiani, excomandante de la guardia presidencial, asume la jefatura del CNSP y las funciones de "presidente de transición" en el país africano. La junta militar suspendió las instituciones del poder, cerró las fronteras terrestres y aéreas de Níger e impuso un toque de queda en todo el territorio nacional.El 6 de agosto expiró el ultimátum de siete días que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) dio a los militares nigerinos para devolver el poder a Mohamed Bazoum, en caso contrario, amenazó con una intervención armada en el país.

https://sputniknews.lat/20230807/diputado-ruso-una-intervencion-militar-en-niger-provocaria-una-guerra-africana-grande-1142346478.html

níger

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

níger, golpe de estado en níger (2023), 🌍 áfrica