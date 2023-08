https://sputniknews.lat/20230809/exanalista-de-la-cia-afirma-que-los-sistemas-de-defensa-antiaerea-de-ucrania-son-vulnerables-1142400515.html

Exanalista de la CIA afirma que los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania son vulnerables

La defensa antiaérea de Ucrania ha sufrido graves daños y ni Estados Unidos ni otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tienen... 09.08.2023, Sputnik Mundo

El exfuncionario de inteligencia estadounidense aseguró que "el escudo aéreo" que suele presumir Kiev "no existe" y consideró que la idea de que ese país europeo derriba misiles rusos por doquier "no tiene sentido" y sencillamente "no está pasando". Johnson afirmó que, según lo difundido en los últimos cuatro meses, las defensas antiaéreas ucranianas sufrieron severos daños, tanto que las aeronaves rusas "pueden volar virtualmente sin molestias a través de Ucrania". Muchos de estos sistemas fueron proveídos por Estados Unidos. "El escudo aéreo, me imagino, es solo la versión ucraniana de la Cúpula de Hierro de Israel, excepto que no existe", agregó Larry Johnson. En mayo pasado, el diario The Wall Street Journal indicó que la Casa Blanca y sus aliados otanistas preparan un modelo de seguridad para Ucrania parecido al de Israel, nación conocida por su Cúpula de Hierro, nombre que recibe su sistema móvil de defensa aérea. En diciembre de 2022, el exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, el general de brigada Jacob Nagel, aseguró que Israel no suministraría a Kiev su Cúpula de Hierro para no involucrarse directamente en el conflicto. El exanalista de la CIA también se pronunció sobre la insistencia del presidente ucraniano Volodímir Zelenski en solicitar cazas F-16 para mejorar sus capacidades de defensa aérea, con ello, según el mandatario, contribuir a la seguridad del continente europeo. Y es que aunque Estados Unidos asegura que el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot hará una diferencia, ha quedado en evidencia que ni Washington ni la OTAN tienen los suministros que necesita Kiev, al menos no los suficientes para hacer frente a las fuerzas rusas, consideró.El envío de aviones F-16 ha sido una de las peticiones en las que más ha insistido Zelenski durante los últimos meses. Si bien algunos países de la Alianza atlántica se han mostrado abiertos a entrenar a los pilotos ucranianos, hasta el momento no se sabe exactamente cuándo es que estas unidades podrían llegar al campo de batalla.En este contexto, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que las entregas de estas aeronaves a Ucrania podrían comenzar a finales de año, aunque reconoció que esto no significa que "por sí solos vayan a cambiar la situación".

