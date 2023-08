https://sputniknews.lat/20230809/no-son-humanos-portavoz-de-las-ffaa-de-ucrania-provoca-descontento-por-sus-palabras-xenofobas-1142411916.html

"No son humanos": portavoz de las FFAA de Ucrania causa polémica por sus palabras xenófobas

En los comentarios bajo este post, algunos usuarios expresaron su indignación ante tales declaraciones, otros calificaron las palabras de Ashton-Cirillo como "nazis" e "incitación al odio"."Qué nazi eres", escribió un internauta."Escandalosamente desagradable… vitriolo… discurso de odio… haz brillar la luz sobre los promotores racistas patrocinados por EEUU", expresó otro usario."Y luego dicen que los ucranianos no son nazis", señaló otro internauta. Su nombramiento para el puesto de portavoz de las Fuerzas Armadas ucranianas se conoció hace apenas unos días. Como nueva fuente oficial, empezó a informar a público angloparlante sobre el desarrollo del conflicto ucraniano.Entre la opinión pública y el personal militar ucraniano, este escandaloso nombramiento provocó una oleada de duras críticas. Sin embargo, la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar, declaró que estas críticas eran "intrigas de Rusia". Además, según Maliar, Ashton-Cirillo supuestamente tiene una gran audiencia en Estados Unidos y por lo tanto "cubrirá objetivamente los acontecimientos del conflicto".El grito ¡Sláva Ukraíni! que pronunció la nueva vocera, es el más conocido de la Ucrania contemporánea, que llegó a convertirse en el lema oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas y es pronunciada incluso por sus mandatarios. Es un lema cuyos orígenes se remontan al siglo XIX y no contenían ningún significado supremacista. No obstante, su versión expandida actual —¡Sláva Ukraíni! ¡Gueróyam sláva!— fue adoptada en 1941 por el ala más extremista de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), una estructura aliada de la Alemania nazi durante su invasión a la URSS y cuyos miembros posteriormente integraron los batallones Nachtigall y Roland de la legión ucraniana del Ejército alemán.

