Trump promete un arancel fronterizo a todas las mercancías extranjeras si es reelegido

"Impondré un arancel fronterizo a todos los bienes fabricados en el extranjero que lleguen a este país", dijo Trump durante un mitin en el estado de New Hampshire. El magnate republicano también prometió aprobar rápidamente la Ley Trump de Comercio Recíproco, que incluye las relaciones comerciales con China, la India, Francia y Alemania. El expresidente dijo que no es justo que Washington no cobre aranceles a otros países cuando ellos sí se los cobran a Estados Unidos. Además, se comprometió a sustituir "el descalabro económico de [Joe] Biden" por "el histórico auge económico de Trump" y a poner fin de inmediato a todas las políticas de fronteras abiertas de la actual administración. Trump lidera el pelotón de aspirantes presidenciales del opositor Partido Republicano, con un 59% del apoyo, según una encuesta de la firma Morning Consult divulgada el martes (8 de agosto). Asimismo, el magnate enfrenta tres cargos de conspiración y uno de obstrucción por supuestamente haber intentado revertir el resultado de los comicios de 2020, ganados por Joe Biden, incitando el asalto al Capitolio (sede del Congreso) del 6 de enero de 2021. No obstante, el pasado 4 de agosto, Trump se declaró "no culpable".El gobernador del estado de Florida (sur), Ron de Santis —que ocupa el segundo lugar en las encuestas, con un 16% de respaldo— aseguró que Trump sí perdió las elecciones de 2020.

