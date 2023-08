https://sputniknews.lat/20230810/ex-primer-ministro-eslovaco-duda-que-armar-a-ucrania-ayude-a-solucionar-el-conflicto-1142457545.html

Ex primer ministro eslovaco duda que armar a Ucrania ayude a solucionar el conflicto

Ex primer ministro eslovaco duda que armar a Ucrania ayude a solucionar el conflicto

BRATISLAVA (Sputnik) — Armar más a Ucrania solo prolonga el conflicto y no contribuye a su solución, declaró el jefe del partido opositor Smer y el ex primer... 10.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-10T10:31+0000

2023-08-10T10:31+0000

2023-08-10T10:31+0000

Según Fico, el nuevo gobierno de Eslovaquia debe reconsiderar radicalmente el enfoque hacia el conflicto ruso-ucraniano, que es esencialmente un conflicto entre Rusia y EEUU, desatado para debilitar a Rusia. "El nuevo gobierno que se formará después de las elecciones debe dejar claro que prolongar la guerra en Ucrania y continuar armando [a Ucrania] no responde a los intereses de la Unión Europea [UE] ni de Eslovaquia", dijo Fico. Además, el político señaló que la contraofensiva ucraniana no fue tan exitosa como esperaban los militares a pesar de la enorme ayuda que se le brindó a Ucrania en forma de armas modernas y entrenamiento militar. El líder del partido del partido Smer señaló también que no apoya el ingreso de Ucrania en la OTAN, pues va en contra de los intereses estatales y puede involucrar a los países de la UE, incluida Eslovaquia, en un conflicto con Rusia. Fico aseguró que tampoco apoyaría ninguna propuesta de nuevas sanciones sin sopesar cuidadosamente sus consecuencias para la UE y Eslovaquia. Las elecciones parlamentarias en Eslovaquia están programadas para el 30 de septiembre.

