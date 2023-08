https://sputniknews.lat/20230810/lasso-ecuador-vivira-60-dias-bajo-estado-de-excepcion-pero-no-suspendera-elecciones-1142450809.html

Lasso anuncia 60 días de estado de excepción en todo el país sin cambiar la fecha de los comicios

Lasso anuncia 60 días de estado de excepción en todo el país sin cambiar la fecha de los comicios

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció la introducción del estado de excepción por 60 días tras el asesinato del candidato... 10.08.2023, Sputnik Mundo

"Quiero decir a los que buscan amedrentar al Estado que no vamos a retroceder. ¡El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato! No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado aunque esté disfrazado de organizaciones políticas (...) Ante la pérdida de un demócrata y un luchador las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer", manifestó Lasso en un mensaje televisado a la nación a primera hora de este 10 de agosto. Ante la gravedad de los hechos, el mandatario dijo que procederá a firmar dos decretos, el primero que declara tres días de luto nacional (...) y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Fernando Villavicencio, de 59 años, candidato a la Presidencia de Ecuador en las elecciones anticipadas del 20 de agosto próximo, fue asesinado de varios disparos el 9 de agosto al concluir un mitín electoral en el norte de Quito en un ataque en el que resultaron heridas nueve personas.La Fiscalía General abrió una investigación sobre el asesinato e informó que un sospechoso detenido en el lugar del ataque fue trasladado a la unidad de flagrancia malherido y posteriormente falleció. Posteriormente anunció que seis personas fueron aprehendidas en Quito en relación con el caso.Los siete aspirantes a la primera magistratura en Ecuador anunciaron la suspensión de sus campañas electorales tras el asesinato de Villavicencio.

