Abren una causa por homicidio involuntario tras incendio en un albergue en Francia

Abren una causa por homicidio involuntario tras incendio en un albergue en Francia

PARÍS (Sputnik) — La fiscalía de París abrió una causa por homicidio involuntario tras el incendio que causó 11 muertos en un albergue de la localidad francesa... 11.08.2023, Sputnik Mundo

También señaló que la investigación debe determinar la causa del incendio e identificar a los responsables. El 10 de agosto, la fiscal adjunta de Colmar, Nathalie Kielwasser, declaró que el edificio no había sido sometido a ninguna inspección de la Comisión de Seguridad, que es obligatoria, y no tenía las condiciones imprescindibles para alojar a personas. El 9 de agosto se produjo un incendio en un inmueble en la urbe de Wintzenheim, situada en el este del país, donde estaba veraneando un grupo de discapacitados. En total 11 personas perecieron al no poder abandonar el edificio en llamas. Otros 17 inquilinos fueron evacuados, uno de ellos se encuentra ingresado en un hospital local. El incendio abarcó una superficie de unos 300 metros cuadrados, y las llamas aparecieron a primera hora de la mañana. Los medios franceses precisaron que todos los fallecidos estaban alojados en la planta alta. En la extinción del fuego participaron 76 bomberos, los cuales lograron extinguir el fuego solo al mediodía.

