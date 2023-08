https://sputniknews.lat/20230811/brasil-un-jugador-global-que-intermedia-en-el-conflicto-ucraniano-1142499168.html

Brasil: un jugador global que intermedia en el conflicto ucraniano

Brasil: un jugador global que intermedia en el conflicto ucraniano

En el marco de las propuestas de diálogo planteadas por Brasil para lograr la paz en el conflicto ucraniano, el investigador Fabio Borges dialogó con GPS... 11.08.2023, Sputnik Mundo

Brasil: un jugador global que intermedia en el conflicto ucraniano

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó a su homólogo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, por sus propuestas sobre el arreglo en Ucrania, incluidas las garantías de seguridad para Rusia. Desde el inicio de esta propuesta de negociación "hay un desentendimiento entre Lula y Zelenski, porque para este último Brasil no tiene una postura neutral, aunque ello no sea cierto", dijo Borges.En este sentido, "la propuesta brasilera de escuchar a todas las partes siempre fue coherente", expresó. Si bien Zelenski en un primer momento despreció la propuesta de Lula "ahora la está tomando en serio, porque ve que no hay otras alternativas a la negociación, ya que en el campo militar Ucrania muy difícilmente venza a Rusia", sostuvo. Por lo tanto, "este es un paso atrás de Zelenski, quien ahora realmente ve la posibilidad de diálogo, pero intentando que Lula tenga una posición no neutral", indicó.Brasil intenta ser protagonista en las negociaciones internacionalesPor su parte, "llamó la atención que el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, solicitara a Brasil que haga una intermediación, especialmente en relación a los acuerdos de granos, viendo al país sudamericano como un interlocutor en las relaciones entre EEUU y Rusia", explicó el investigador de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Sobre ello, "el pedido de Blinken repone a Brasil en un rol de protagonista, en un conflicto en el que no es tan fácil serlo", concluyó Borges.Preocupación por sesgo intervencionista en la Cumbre AmazónicaLa Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica ha estado teñida de un "fuerte intervencionismo por parte de EEUU y la Unión Europea", expresó a Sputnik el analista peruano Ricardo Soberón.La injerencia extranjera en la Amazonía, estrategias contra el crimen organizado y de desarrollo sustentable de esta región fueron los temas centrales de los presidentes y ministros delegados de los países signatarios de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en la Cumbre Amazónica.En la actualidad, "esta cuarta reunión de presidentes se da en el marco de un progresismo débil y periférico", expresó. Existe una visión sesgada de que la Amazonía no es un santuario, "pero sí lo es, ya que es hogar de 50 millones de habitantes, incluidos los 2 millones de indígenas que son quienes mejor han protegido y preservado su patrimonio", explicó el analista. Esta cumbre "no deja de tener una cierta tonalidad intervencionista, como lo dijo el presidente de Bolivia, Luis Arce", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los impactos de la globalización en las últimas décadas.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

