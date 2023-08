https://sputniknews.lat/20230811/frustran-un-ataque-ucraniano-con-drones-contra-una-instalacion-en-moscu-1142497228.html

Frustran un ataque ucraniano con aeronave no tripulada contra una instalación en Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — Una aeronave no tripulada fue interceptado a la entrada a la capital rusa, declaró el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. 11.08.2023, Sputnik Mundo

También desde el Ministerio de Defensa ruso confirmaron que Kiev intentó atacar con un dron una instalación en Moscú, el dron fue neutralizado mediante guerra electrónica."El intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con un dron contra una instalación en el territorio de Moscú fue frustrado. El vehículo aéreo no tripulado fue neutralizado mediante sistemas de guerra electrónica y se estrelló en una zona forestal al oeste de la ciudad de Moscú. El atentado terrorista frustrado no causó víctimas ni daños", dice el comunicado.El ataque frustrado no causó víctimas humanas ni daños materiales.Horas antes este 11 de agosto el aeropuerto Vnúkovo, situado al suroeste de Moscú, suspendió temporalmente los vuelos por la presunta presencia de un dron en la zona. Sin embargo, desde las 10:50 (GMT +3) el aeropuerto levantó todas las restricciones impuestas poco antes a las salidas y llegadas por motivos de seguridad, y volvió a operar como de costumbre.Últimamente, tuvieron lugar varios intentos de ataque de drones ucranianos contra la capital rusa y sus afueras, todos fueron frustrados, según las autoridades rusas.

