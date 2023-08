https://sputniknews.lat/20230811/los-tanques-leopard-1-generan-problemas-a-kiev-incluso-antes-de-su-entrega-1142511374.html

Los tanques Leopard 1 generan problemas a Kiev incluso antes de su entrega

De acuerdo con la información del medio estadounidense Forbes, Rheinmetall va a transferir a Kiev solo 30 de los 50 tanques Leopard 1 comprados a la empresa belga OIP Land Systems, mientras los restantes serán utilizados como piezas de recambio para los que se suministrarán. El artículo presta atención en que "ya hay indicios" de que el estado general de estos tanques de combate dista mucho de ser el óptimo.Los Leopard 1 belgas difieren de los de fabricación original por su sistema de control de fuego SABCA, el que en los años 1990 sustituyó al EMES-18 estándar en 132 de 334 de carros de combate alemanes. No obstante, aunque Bélgica consideraba su modificación nacional superior a la variante inicial, existen ejemplos que muestran lo contrario. "Freddy Versluys, jefe de OIP Land Systems, parecía pensar que ni siquiera merecía la pena conservar los sistemas de control de fuego SABCA. A principios de este año dijo que esperaba que cualquier comprador gastara 350.000 euros por tanque para reemplazar los controles de fuego de los antiguos Leopard 1 belgas", recuerda el artículo.Asimismo, el medio destaca que Canadá, al adquirir algunos de los Leopard 1 de Bélgica, rechazó los instalados SABCA y gastó dinero para devolver al EMES-18 original, lo que también indica que el sistema belga se percibía como insatisfactorio. Como resultado, la cantidad de los tanques del tipo Leopard 1A5BE va considerablemente a la zaga de la de los carros de combate con equipos tradicionales, lo que se complica, además, con una menor base de producción y mayores precios. Sin embargo, es especialmente este tipo de tanques con raros sistemas de control de fuego SABCA que va a adquirir Ucrania lo que conlleva más caos en sus filas de equipos blindados, además de que establece una serie de dificultades, debido a que el país no es fabricante del tipo de armas adquiridas desde Occidente, y posee solo tecnologías de reparación de equipos soviéticos.Entretanto, cabe señalar que las modificaciones de distintos países de sus Leopard 1 no han resuelto su principal vulnerabilidad, pues en todos casos siguen estando muy mal protegidos. El grosor máximo de su blindaje es de 70 mm, lo que les salva únicamente de una ametralladora de gran calibre y no es capaz de resistir a armas antitanques, incluso de las versiones más antiguas.Rusia lanzó la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Rusia envió anteriormente una nota a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre sus suministros de armas a Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, señaló que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia.

