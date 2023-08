https://sputniknews.lat/20230811/misilazo-a-kiev-huelga-en-la-empresa-que-suministra-municiones-y-misiles-storm-shadow-a-ucrania-1142477135.html

Misilazo a Kiev: huelga en la empresa que suministra municiones y misiles Storm Shadow a Ucrania

Casi 50 trabajadores de una planta de municiones de Reino Unido que suministra misiles a Ucrania, se declararán en huelga por dos semanas en una creciente... 11.08.2023, Sputnik Mundo

¿Y ahora, qué?Huelga de trabajadores de la planta de municiones y misiles del Reino Unido que provee a Ucrania. Para tener una idea de la gravedad de la situación, basta con explicar que esta empresa es la que ensambla y suministra al régimen nazi de Kiev los famosos misiles Storm Shadow y Brimstone.Los trabajadores de GMB se declarará en huelga durante dos semanas en una creciente disputa por salarios y bonificaciones. Casi 50 trabajadores que manejan y cargan misiles en la planta de municiones de defensa en Beith, en Ayrshire, alegan que han sido estafados significativamente por un acuerdo de pago y bonificaciones otorgado al personal de ensamblaje de cohetes en la planta.Y no es que esta situación haya surgido por generación espontánea, como hongo después de la lluvia. La huelga de los miembros de GMB ya ha implicado varias huelgas de un día en las últimas cuatro semanas, y es la primera en afectar a Defense Equipment & Support, la agencia de suministros, equipos y armas del Ministerio de Defensa del Reino Unido.En este contexto, la empresa manifestó que sus miembros, que desempeñan funciones "no artesanales", ahora ganan hasta 18.000 libras esterlinas menos cada año que los empleados calificados después de que Defense Equipment & Support aumentó significativamente el paquete salarial para el personal calificado para evitar que sean reclutados por firmas de defensa privadas.Louise Gilmour, secretaria de GMB Escocia, lamentó que "se ha permitido que una cultura de dos niveles se integre en este lugar de trabajo y pone en riesgo las buenas relaciones laborales ahora y en el futuro".Para el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, lo primero que esto significa es que se está dando un paso adelante hacia la ruptura de la identidad de ese sector de la clase trabajadora británica, con la concepción 'nacional' que tiene la burguesía imperialista británica.No aclares, que oscureceA todo esto, un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido, comunicó sobre a esta situación: "Estas huelgas no tendrán ningún efecto sobre nuestra capacidad para proporcionar capacidad a Ucrania. Se están implementando medidas de contingencia planificadas previamente en DM Beith para garantizar la operación continua segura y en cumplimiento del sitio".Claro, ¿qué van a decir? ¿Que esta huelga representa un contratiempo y que afectará sus suministros de misiles a Ucrania? Por supuesto que no lo van a decir. La realidad es que estas reclamaciones de los trabajadores le han metido un gol en el ángulo. Si la situación no fuera tan preocupante, la cartera de Defensa británica no tenía por qué declarar, por ejemplo, cosas del estilo: "Seguimos abiertos al diálogo con GMB para discutir los problemas planteados y trabajar para resolverlos". Es decir, si desde Reino Unido dicen 'buen día', es que hay que salir con el paraguas.Pero hay más cosas que confirman la gravedad de la situación: GMB dijo que para la disputa había obtenido el apoyo de los sindicatos ucranianos y de la parlamentaria y abogada de la oposición ucraniana, Lesia Vasylenko. Asimismo, el sindicato de trabajadores de GMB publicó una carta de Mykhailo Volynets, presidente de la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania, que decía que el personal de Beith jugó "un papel crucial" en el suministro de municiones a Ucrania."Los suministros que asegura son un salvavidas para los civiles en las ciudades bajo el ataque constante de las fuerzas rusas, así como para los valientes militares ucranianos en la línea del frente. Apreciamos sinceramente su compromiso de apoyar a los trabajadores ucranianos durante los tiempos difíciles y nos solidarizamos con los miembros del sindicato en su lucha. Instamos al empleador a negociar para resolver el problema lo antes posible", escribió Mykhailo Volynets.Quedémonos con la última frase de Volynets, por si no quedó claro: "Instamos al empleador a negociar para resolver el problema lo antes posible". Insisto: si la situación no es tan grave como quieren aparentar desde Londres, ¿por qué entonces Volynets insta a resolver el problema lo antes posible? No hace falta hacer ningún dibujito o croquis para que se entienda."Con respecto a las declaraciones del sindicato ucraniano, hay una cuestión muy clara: tienen que mantener también la ficción de que defienden los intereses de la clase obrera en Ucrania y en Europa, aunque no dicen absolutamente nada de la restricción absoluta de los derechos en Ucrania", concluye Iñaki Gil de San Vicente.

