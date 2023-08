https://sputniknews.lat/20230812/el-conflicto-de-ucrania-desata-una-carrera-armamentistica-de-artilleria-1142550238.html

El conflicto de Ucrania desata una carrera armamentística de artillería

El conflicto armado en Ucrania se analiza en los cuarteles generales de todo el mundo. Una de las conclusiones a las que han llegado los expertos es que las... 12.08.2023, Sputnik Mundo

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

rusia

occidente

otan

ucrania

🌍 europa

eeuu

koalitsia-sv

Un factor decisivo En cuanto al nivel del uso de la artillería, la operación militar superó a todos los conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Con ambas partes teniendo a su disposición avanzados sistemas de defensa antiaérea y limitadas capacidades del uso de aviación, los sistemas de artillería se convierten en el factor decisivo en el campo de batalla.La artillería interviene en todos los tipos de misiones de combate, tanto ofensivas como defensivas.De acuerdo con los expertos occidentales, Rusia utiliza hasta 20.000 proyectiles al día, mientras que Ucrania emplea entre tres y cuatro veces menos. El jefe del Mando de Futuros del Ejército de EEUU, el general James Rainey, lo considera una gran ventaja para Moscú.Reconoció que la confianza en los ataques selectivos con munición 'inteligente' no había dado sus frutos. El conflicto demostró que el uso masivo de proyectiles de fragmentación de alto poder explosivo, cuando se dirigen mediante drones, presta resultados mucho mejores.Rainey recordó que EEUU había enviado a Kiev casi 200 obuses de 155 mm, 72 obuses de 105 mm, 38 sistemas Himars y varios millones de proyectiles. Se sigue muy de cerca el rendimiento de estas armas en combate y se sacan conclusiones. En particular, los especialistas estadounidenses sugieren trabajar en nuevas fórmulas de pólvora para aumentar el alcance de los proyectiles convencionales. La introducción de un cargador automático en el diseño de cañones y obuses permitirá aumentar la cadencia de fuego.Además, el Pentágono quiere comprar algunas armas a los aliados de la OTAN para probarlas en polígonos y adoptar todas las soluciones técnicas que les sean de utilidad.Un obús prometedor Los enfrentamientos demostraron que los principales obuses autopropulsados del Ejército estadounidense —el M109 Paladin, en servicio desde 1963— están por detrás no solo del Msta-S ruso, sino también del Pzh2000 alemán, el Ceasar francés, el AS-90 Braveheart británico e incluso el AHS Krab polaco en términos de alcance. Esto acarrea su ubicación cercana a la línea del frente y, en consecuencia, sus posiciones son más vulnerables al fuego de contrabatería y a los drones-kamikaze.El general Rainey pide al complejo militar-industrial estadounidense que acelere las pruebas del avanzado sistema autopropulsado XM1299 en el marco del proyecto ERCA (Extended Range Cannon Artillery), que se elabora desde 2019. Se basa en el chasis del M109, pero tiene un cañón mucho más potente. La longitud del cañón ha pasado de 39 a 58 calibres, lo que aumenta su alcance hasta 70 kilómetros.Otra característica es el proyectil experimental XM113 con un motor de cohete y una mayor precisión. Su cadencia de fuego alcanzará los diez disparos por minuto gracias al cargador automático. También dispone de un nuevo sistema de control de fuego y de un sistema de navegación que funciona en condiciones de supresión electrónica. Las demás características son aún objeto de clasificación.Las primeras 18 unidades experimentales se enviarán al Ejército a finales de este año, mientras el año que viene se pondrán a prueba y entrarán en servicio. Sin embargo, los campos de tiro revelaron un problema inesperado: el cañón del obús se desgasta demasiado rápido. La solución son proyectiles con menor carga de pólvora, pero su alcance se vería reducido."No es suficiente"Los estadounidenses han posicionado el XM1299 como una respuesta al último sistema de artillería ruso 2S35 Koalitsia-SV, que es significativamente superior a sus análogos occidentales en términos de alcance, cadencia de fuego y algunas otras características. Pero sigue siendo una incógnita si la nueva arma se convertirá en la favorita.La cadencia de fuego de combate declarada del Koalitsia-SV es de 11 a 16 disparos por minuto. Esta cifra es superior a la del futuro vehículo del Pentágono. Y el alcance del proyectil guiado es de 80 kilómetros. Sin embargo, aún se desconoce cuándo el 2S35 se entregará en masa al Ejército ruso. Aunque incluso sin él, Rusia tiene algo para contrarrestar el prometedor modelo en el campo de batalla. No es ningún secreto que los obuses occidentales en la zona de la operación militar tienen un alcance mayor que la mayoría de los rusos. Esto complica seriamente la lucha de contrabatería. Pero las FFAA de Rusia prefieren no entablar duelos de artillería. Los cañones son destruidos por drones kamikazes. El alcance del nuevo Lancet-3 es suficiente para llegar hasta el XM1299 estadounidense. A pesar del equipamiento, EEUU no practica el uso masivo de la artillería. Por lo tanto, como señalan los analistas y los medios de comunicación, los países occidentales simplemente no están preparados para un conflicto tan intenso como el de Ucrania.

occidente

ucrania

eeuu

