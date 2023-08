https://sputniknews.lat/20230812/rusia-frustra-un-intento-de-kiev-de-atacar-con-20-drones-instalaciones-en-crimea-1142540316.html

Rusia frustra un intento de Kiev de atacar con 20 drones instalaciones en Crimea

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas rusas malograron la noche de 11 a 12 de agosto un intento de Ucrania de atacar con 20 drones varias instalaciones en la península... 12.08.2023, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ fuerzas armadas

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

mar negro

ministerio de defensa de rusia

"Anoche, fue frustrado un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con 20 vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones en el territorio de la península de Crimea", comunicó el ente castrense. Detalló que el fallido ataque terrorista no causó víctimas ni destrucciones. Según el ministerio, 14 drones fueron eliminados por las defensas antiaéreas, los restantes seis fueron suprimidos con medios de guerra electrónica. Los ataques con vehículos aéreos no tripulados a Crimea se han multiplicado últimamente. En la noche del 29 al 30 de julio, las fuerzas rusas repelieron un ataque con 25 drones a esta península. En la noche del 1 de agosto, un dron fue derribado cerca de Sebastopol, principal base de la Flota rusa del mar Negro situada en el suroeste de Crimea.

ucrania

mar negro

🛡️ fuerzas armadas, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, mar negro, ministerio de defensa de rusia