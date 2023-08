https://sputniknews.lat/20230813/defensas-antiaereas-rusas-frustran-un-ataque-terrorista-con-drones-ucranianos--1142562932.html

Defensas antiaéreas rusas frustran un ataque terrorista con drones ucranianos

MOSCÚ (Sputnik) — Las defensas aéreas de Rusia interceptaron un dron ucraniano sobre la provincia de Bélgorod, informó el Ministerio de Defensa ruso. 13.08.2023, Sputnik Mundo

"Se ha frustrado un intento del régimen de Kiev de lanzar un ataque terrorista con una aeronave no tripulada contra objetivos en el territorio de Rusia", declaró el ente castrense. De acuerdo con el comunicado, "sistemas rusos de defensa antiaérea detectaron y destruyeron un dron ucraniano sobre la provincia de Bélgorod".En una nota aparte, el ente dio por "detectado y abatido" otro vehículo aéreo no tripulado, sobre la provincia de Kursk hacia las 11:30 hora de Moscú (GMT+3). En ambos casos "no ha habido víctimas ni daños", aseguró el Ministerio de Defensa ruso.

