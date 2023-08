https://sputniknews.lat/20230817/combatientes-ucranianos-se-entregan-por-hambre-y-malos-tratos-de-sus-superiores-1142739175.html

Combatientes ucranianos se entregan por hambre y malos tratos de sus superiores

Combatientes ucranianos se entregan por hambre y malos tratos de sus superiores

El hambre, la falta de capacitación y los malos tratos obligaron a un grupo de militares ucranianos a rendirse ante las fuerzas rusas. Uno de los combatientes... 17.08.2023, Sputnik Mundo

Un excombatiente ucraniano, cuyo nombre no se revela por razones de seguridad, describió problemas de suministro de alimentos, falta de entrenamiento adecuado de los soldados y malos tratos por parte de los mandos en el Ejército de Ucrania. Ante esta situación, el combatiente se negó a arriesgar su vida y a la primera oportunidad cruzó el río Dniéper con dos camaradas y se entregó como prisionero de guerra.Según el soldado, fue entrenado durante cinco días en la región de Zhitómir.Tras un breve periodo de entrenamiento, el militar fue destinado a la 123.ª Brigada ucraniana en la región de Jersón. Al segundo día de su llegada se encontró en posiciones en la orilla derecha del Dniéper.Al mismo tiempo, agregó el combatiente, no disponían de munición suficiente, y no se les podía entregar víveres debido a la falta de equipo.El soldado y varios combatientes decidieron rendirse a la primera oportunidad que tuvieron, la que llegó una semana después. Cruzaron el río Dniéper en barco, donde los recibieron militares rusos.Tres desertores fueron detenidos por una patrulla rusa el 8 de agosto hacia las 23:00 (GMT+3) en la zona entre las localidades de Velíkaya Lepetija y Zavódovka, en la orilla izquierda del Dniéper. Llevaban consigo tres fusiles de asalto AK-74, 360 cartuchos de munición de 5,45 mm, un lanzagranadas antitanque de mano con tres cartuchos de munición.

