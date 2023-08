https://sputniknews.lat/20230817/lopez-obrador-america-latina-y-el-mundo-no-pueden-esperar-nada-bueno-de-los-gobiernos-de-derecha-1142747865.html

López Obrador: "América Latina y el mundo no pueden esperar nada bueno de los gobiernos de derecha"

América Latina y el mundo no pueden esperar nada favorable sobre los gobiernos de derecha, opinó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acerca... 17.08.2023, Sputnik Mundo

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

política

El mandatario mexicano agregó que este tipo de tendencia va en contra de la justicia social."No estén esperando, los pueblos, que con gobiernos de derecha se van a beneficiar los de abajo, los pobres, los desposeídos, los humillados", aseveró.En sus palabras, a ese grupo político no le importa el sufrimiento del pueblo porque gobierna para una minoría."Esa oligarquía, que es en sentido aristotélico, el Gobierno de los ricos, de unos cuantos, se dedica a saquear, a robar, porque no es cierto que el que ya tiene, ya no necesita. Dinero llama dinero y lo que está demostrado es que no tienen llenadera los que se dedican a acumular riquezas. Cada vez quieren más y más", señaló.Asimismo, el presidente mexicano aseguró que los gobiernos de izquierda, como el suyo, buscan la justicia social.El 14 de agosto pasado, López Obrador dijo que el resultado de las elecciones primarias del país sudamericano mostró que al oficialismo dirigido por el presidente argentino, Alberto Fernández, le faltó posicionarse ante la sociedad."De manera respetuosa y cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, les faltó más decisión, zigzaguearon demasiado. Uno debe anclarse, no zigzaguear", ponderó en su conferencia de prensa.Los comicios en ArgentinaPese a que las encuestas ubicaban en el tercer lugar a Milei, un economista que saltó a la fama gracias a sus intervenciones televisivas y sus propuestas heterodoxas para combatir la dura crisis que atraviesa el país, el político libertario se coronó el 13 agosto pasado como el candidato más votado en las elecciones primarias para los comicios de octubre, que elegirán al nuevo presidente argentino.Su partido La Libertad Avanza, en su debut en unas elecciones generales, obtuvo más de 6,5 millones de votos, según los resultados oficiales preliminares, por encima de las dos grandes coaliciones de Argentina.El presidente argentino, Alberto Fernández, quien no concurrió al búnker de Unión por la Patria tras conocerse la derrota del peronismo, dijo que había escuchado a "la voz del pueblo"."Ahora empieza la verdadera campaña en favor de la democracia y los derechos de la gente. Vamos a continuar unidos, defendiendo la patria y el trabajo, cuidando los derechos de la gente", afirmó el mandatario desde su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

méxico

andrés manuel lópez obrador, méxico, política