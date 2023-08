https://sputniknews.lat/20230818/canada-impone-sanciones-relacionadas-con-rusia-a-15-personas-y-3-entidades-1142802349.html

Canadá impone sanciones relacionadas con Rusia a 15 personas y 3 entidades

Canadá impone sanciones relacionadas con Rusia a 15 personas y 3 entidades

WASHINGTON (Sputnik) — Ottawa sancionó a 15 personas y tres entidades rusas por un presunto aumento de las violaciones de los derechos humanos y la violencia... 18.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-18T17:03+0000

2023-08-18T17:03+0000

2023-08-18T17:39+0000

internacional

rusia

canadá

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/15/1138475641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e6b878fe78bcab216e7b46aa581752b.jpg

Las sanciones están dirigidas a altos funcionarios del Gobierno ruso, al comité judicial y de investigación, así como a los tribunales financiados con fondos federales, según el comunicado. Las entidades sancionadas incluyen al Tribunal de Distrito de Basmanny por su participación en presuntos abusos contra el opositor Alexéi Navalni, entre otros.Entre las 15 personas sancionadas se encuentran el primer vicepresidente del Comité de Investigación, Eduardo Kaburnéev, y el primer viceministro de Justicia, Evgueni Zabarchuk, según el comunicado. También están sancionados el Tribunal de la Ciudad de Moscú y el Tribunal del Distrito de Jamóvnicheski, según el comunicado.Sanciones de Canadá contra Moscú "no tienen sentido"La última ronda de sanciones de Canadá contra Rusia "no tiene sentido", no logrará ningún efecto práctico y la política general de prohibiciones de Occidente no llegará a ninguna parte, afirmó a Sputnik el embajador ruso en Ottawa, Oleg Stepánov."Otra ronda de sanciones canadienses contra Rusia no tiene sentido, como toda la política del gabinete de [primer ministro Justin] Trudeau hacia Rusia. No tendrán ningún efecto práctico, pero indudablemente habrá una respuesta, como lo requiere la reciprocidad en la diplomacia y las relaciones interestatales", indicó el embajador.Añadió que "en general, la política de sanciones occidentales es un camino a ninguna parte".

https://sputniknews.lat/20230710/trudeau-afirma-que-canada-se-posiciona-fuertemente-en-contra-del-uso-de-bombas-de-racimo-1141408229.html

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, canadá, sanciones