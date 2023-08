https://sputniknews.lat/20230818/pozos-marginales-la-receta-de-venezuela-para-incrementar-su-produccion-de-petroleo-1142763925.html

Pozos marginales: la receta de Venezuela para incrementar su producción de petróleo

Pozos marginales: la receta de Venezuela para incrementar su producción de petróleo

La explotación de pozos petroleros que habían quedado cerrados durante décadas permite ahora a Venezuela aumentar su producción de petróleo en más de 10%. En... 18.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-18T04:00+0000

2023-08-18T04:00+0000

2023-08-18T04:00+0000

américa latina

petróleos de venezuela (pdvsa)

venezuela

eeuu

petróleo

hidrocarburos

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/103779/05/1037790521_0:179:4576:2753_1920x0_80_0_0_db1ec457ecef24ee1d574262329a91d3.jpg

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) registró un crecimiento de su producción superior al 10% durante el primer semestre de 2023, lo que representa un incremento de 81.000 barriles por día en comparación con el período registrado en enero.Durante el mes de julio, la estatal produjo 810.000 barriles de petróleo por día y superó también la producción del mes de junio situada en 796.000 barriles diarios, según sus reportes. De todas formas, mayo sigue siendo el mes de mayor producción en el sector petrolífero venezolano con 819 millones de barriles por día.El experto recordó que, a pesar de su potencial, estos pozos habían estado "cerrados por largos años, 20, 30, 50 años", dado que no eran consideradas reservas probadas. Quiroz recordó que esas reservas no podían ser habilitadas en un contexto en el que los precios de petróleo eran bajos. Aún así, esos pozos "se cerraron pero no se sellaron" por lo que "se enterraron a esperar nuevos tiempos".Quiroz destacó el accionar del Gobierno de Nicolás Maduro para retomar la producción en esos pozos, luego de estudios que comprueban cuántos barriles diarios se pueden obtener.La Faja petrolífera que lleva el nombre del expresidente Hugo Chávez (2002-2013) es considerada el mayor reservorio de crudo a nivel mundial con una extensión de 70.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, de acuerdo a Quiroz, la faja tiene altos costos de producción por falta de tecnología."Nadie quiere meterse hoy allí porque se obtienen crudos extrapesados que tienen que modificarse, cambiarse y ser procesados para ser aceptados por cualquier refinería del mundo", explicó el especialista.Un escenario alentador y un impacto económico modestoVenezuela apuesta al crecimiento de la producción petrolífera. El Gobierno incluso lanzó un Plan de Recuperación Integral Productiva con el objetivo de garantizar volúmenes necesarios para estabilizar el mercado interno, comercializar los crudos a un mejor precio y asegurar el ingreso de divisas al país.Para el experto, el país caribeño puede beneficiarse de un incremento en la demanda de petróleo, algo que junto a una reducción moderada de los niveles de producción por parte de la OPEP, ha repercutido en el aumento del precio.Según sus estimaciones, el precio del barril de petróleo podría alcanzar un valor en el mercado de hasta 90 dólares a fin de año, considerando una tendencia al alza de la demanda del crudo.De acuerdo al último reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el 2023 será un año récord en cuanto a la demanda de petróleo con 102,2 millones de barriles diarios, cifra que representa un aumento del 2,2 millones de barriles diarios respecto al 2022.De todos modos, Quiroz fue cauto con el impacto que el crecimiento en la producción de petróleo puede tener en la economía venezolana, que según él, no tendrá grandes señales de recuperación al menos en el corto plazo.Sanciones y crecimientoDe acuerdo a Quiroz hubo una flexibilización en el último tiempo respecto a las sanciones aplicadas en Venezuela pero su impacto no ha pasado de la concesión de licencias para explotar el petróleo tanto a empresas norteamericanas como europeas.A fines de 2022, Caracas llegó a un acuerdo con la compañía estadounidense Chevron para impulsar la producción de petróleo en el país sudamericano. "Chevron explota ese petróleo y se la lleva a la propia refinería de ellos a los EEUU y no paga regalías, no paga impuestos sobre la renta y por supuesto mucho menos dividendos. Todo lo que podríamos llamar la factura petrolera que esa explotación de Chevron va simplemente a amortiguar la deuda que PDVSA con su exsocio", afirmó.Para el experto, las sanciones no originaron la crisis en la industria petrolera venezolana, sino que la crisis en la industria petrolera predecía la aplicación de sanciones por parte del Gobierno estadounidense. "La producción viene cayendo desde 2005 cuando en el diccionario de la política venezolana no existía la palabra sanciones", apuntóSin embargo, estas sí tuvieron su impacto. "Las sanciones han empeorado o dificultado la situación del petróleo en Venezuela", señaló el economista, recordando que el país caribeño debe recurrir a "triangulaciones" para poder exportar o cobrar sus ventas.

https://sputniknews.lat/20230707/tiene-el-petroleo-los-dias-contados-ante-el-avance-de-energias-renovables-1141348728.html

https://sputniknews.lat/20230817/venezuela-ha-jugado-un-papel-importante-en-la-construccion-de-la-paz-en-colombia-1142723321.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

petróleos de venezuela (pdvsa), venezuela, eeuu, petróleo, hidrocarburos, 📈 mercados y finanzas