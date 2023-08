https://sputniknews.lat/20230819/candidato-presidencial-de-ecuador-sonneholzner-denuncia-atentado-1142836937.html

Candidato presidencial de Ecuador Sonneholzner denuncia atentado

QUITO (Sputnik) — El candidato a la presidencia de Ecuador Otto Sonnenholzner denunció que este 19 de agosto sufrió un atentado mientras desayunaba junto a su... 19.08.2023, Sputnik Mundo

"Acabamos de sufrir una balacera frente al lugar donde estaba desayunando con mi familia. Gracias a Dios estamos todos bien pero exigimos una investigación de lo ocurrido", indicó Sonnenholzner en su cuenta de Twitter. En su mensaje añadió: "Me duele el miedo y la impotencia que vi en los ojos de todos los presentes. No podemos seguir así. ¡Mañana cambiemos el rumbo!". El ataque contra el exvicepresidente (2018-2020) tiene lugar a pocas horas de los comicios presidenciales y legislativos, que tendrán lugar este 20 de agosto. El hecho violento reportado por Sonnenholzner, de la alianza Actuemos (centro derecha), sigue a la denuncia esta última semana del también el candidato Daniel Noboa, quien aseguró que delincuentes atacaron a su caravana mientras recorrían el cantón Durán (provincia de Guayas, sureste).Sin embargo, el ministro de Gobierno, Juan Zapata, descartó que se tratara de un atentado en su contra.El pasado día 9 fue asesinado en el norte de Quito, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien se postulaba por el Movimiento Construye (centro derecha). La familia anunció el 18 de agosto que interpondrá una demanda por omisión dolosa contra el presidente Guillermo Lasso, el ministro Zapata y el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas.Los candidatos presidenciales se han visto obligados a desarrollar sus actividades proselitistas con chalecos antibalas y a contar con seguridad personal para proteger su vida en medio de una ola de violencia inédita que ya ha cobrado la vida a más de 3.568 personas este año en el país.En el contexto de la campaña para las elecciones extraordinarias también fue asesinado Agustín Intriago, el alcalde de la ciudad de Manta, provincia de Manabí (occidente), un dirigente territorial del movimiento Revolución Ciudadana en la provincia de Esmeraldas (norte), Pedro Briones, así como el candidato a integrar el Parlamento, Rider Sánchez de la alianza Actuemos, entre otros hechos violentos.Más de 13 millones de ecuatorianos irán a las urnas el 20 de agosto en medio de un nuevo estado de excepción a nivel nacional y otro en las cárceles, por 60 días cada uno, establecidos por el gobierno para intentar frenar la inseguridad que existe en el país.La situación se atribuye al enfrentamiento entre grupos organizados de delincuentes que operan en las cárceles y en las calles, presuntamente para disputarse territorio para sus actividades ilícitas, en particular el narcotráfico.

