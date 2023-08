https://sputniknews.lat/20230823/la-defensa-aerea-rusa-frustra-un-ataque-del-regimen-de-kiev-con-tres-drones-en-moscu-1142944091.html

La defensa antiaérea rusa frustra un ataque del régimen de Kiev con tres drones en Moscú

Kiev atacó objetos en Moscú con tres vehículos aéreos no tripulados, dos fueron derribados por las fuerzas de defensa antiaérea, uno más fue suprimido por el... 23.08.2023

"El 23 de agosto por la noche, las fuerzas de defensa antiaérea frustraron otro intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con tres aviones no tripulados contra la ciudad de Moscú. Dos de los vehículos aéreos no tripulados que atacaban la capital fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea en el aire sobre el territorio de los distritos de Mozhaiski y Jímki, de la región de Moscú", dijo la Defensa rusa.El tercer dron, según especificó la dependencia, fue suprimido mediante guerra electrónica y, tras perder el control, colisionó con un edificio en construcción del complejo City de Moscú.Según la información preliminar, no hay víctimas resultantes del episodio, agregó.No se trata del primer ataque con drones por parte de régimen de Kiev contra Rusia. En la noche del 29 al 30 de julio, un vehículo aéreo no tripulado fue derribado a las afueras de la capital rusa; además de que otros dos, neutralizados con guerra electrónica, se estrellaron en la City de Moscú. Al día siguiente, las defensas aéreas también abatieron dos drones al suroeste de Moscú; un tercero, según el alcalde, "alcanzó la misma torre de la City que en la ocasión anterior", causando daños a la fachada de cristal al nivel del piso 21, en una superficie de 150 metros cuadrados.

