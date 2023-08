https://sputniknews.lat/20230830/viktor-orban-el-nino-malo-de-la-ue-que-dice-lo-que-nadie-se-atreve-a-decir-1143199739.html

Víktor Orban, 'el niño malo' de la UE que dice "lo que nadie se atreve a decir"

Víktor Orban, 'el niño malo' de la UE que dice "lo que nadie se atreve a decir"

El primer ministro de Hungría, Víktor Orban, afirmó que Ucrania "se quedará sin soldados" antes que Rusia, porque "los rusos son mucho más fuertes, más... 30.08.2023, Sputnik Mundo

El primer ministro de Hungría, Víktor Orban, en una reciente entrevista que concedió al periodista y presentador de televisión estadounidense Tucker Carlson, afirmó que Ucrania "se quedará sin soldados" antes que Rusia, ya que "los rusos son mucho más fuertes, más numerosos".El líder húngaro abundó que la posibilidad de una victoria de Ucrania sobre Rusia es una "mentira". "Es imposible. Todos los que se dedican a la política pueden entender la lógica, las cifras, los datos", dijo Orban al profundizar en su comentario.El mandatario de Europa del este también se refirió a la Alianza Atlántica, al declarar que los países occidentales ya no pueden permitirse admitir a Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) e incidió en que esa oportunidad se perdió hace muchos años.El castillo de naipes se caeEn un pasaje de la entrevista, el líder húngaro lanzó un dardo contundente al indicar que considera mal elaborada la estrategia de Occidente en el conflicto de Ucrania. Unas consideraciones que nos conducen a la actual realidad occidental en su papel en el conflicto, y que ha sacado a relucir el periódico británico Financial Times, que delata la incómoda realidad que están atravesando desde Bruselas hasta Washington.Bajo el título "La batalla presupuestaria de 86.000 millones de euros de la UE pone en duda la financiación de Ucrania", el medio deja claro que los malos resultados del Ejército ucraniano en el campo de batalla y la necesidad de los gobiernos europeos de recortar fondos destinados a Bruselas están en el epicentro de la pérdida de apoyo del proyecto de envío de dinero ilimitado al régimen de Kiev.Para el doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme, "Orban es 'el niño malo' de la Unión Europea, el enfant terrible que dice muchas veces lo que nadie se atreve a decir. Pero los datos no mienten: estamos en un conflicto de larga duración, donde los números importan y mucho". Un año y medio después del inicio de las hostilidades no hay solución a la vista. Ucrania sigue intentando avanzar con el apoyo básicamente de la Unión Europea y de la OTAN, pero sin avances sustanciales. Y aunque los hubiera, la amenaza de que el conflicto se alargue 'sine díe' sigue presente por la superioridad demográfica y militar que tiene Rusia.

