¿Por qué dimitió el ministro de Defensa británico Ben Wallace?

2023-08-31T18:32+0000

2023-08-31T18:32+0000

2023-08-31T18:32+0000

internacional

reino unido

🌍 europa

Ben Wallace anunció su decisión de dimitir al primer ministro británico, Rishi Sunak. Tras resumir los logros durante su mandato como ministro de Seguridad y de Defensa, Wallace escribió que quiere "invertir en las partes de la vida que he descuidado y explorar nuevas oportunidades."Wallace manifestó su voluntad de dimitir en julio de 2023. En su carta de dimisión, insistió en la necesidad de aumentar los fondos de defensa del Reino Unido: "Sé que está de acuerdo conmigo en que no debemos volver a los días en los que la defensa se consideraba un gasto discrecional del Gobierno y el ahorro se conseguía vaciándola".El ex primer ministro, Boris Johnson, reaccionó inmediatamente a esta dimisión y dijo que estaba "triste por la marcha de mi amigo Ben Wallace. Un buen ministro de Defensa que acertó en muchas decisiones, especialmente en Ucrania".Las razones de la dimisión Wallace anunció ampliamente su marcha durante muchas semanas, destacando su deseo de un nuevo reto personal, afirmó a Sputnik Matthew Gordon-Banks, exdiputado conservador británico e investigador principal de la Academia de Defensa del Reino Unido. Agregó que "es bien sabido que su trabajo de guardia 24/7 como titular de Defensa le costó su matrimonio, las comisiones de demarcación del Reino Unido (…) suprimieron su escaño en el Parlamento en las siguientes elecciones".El exfuncionario subrayó que aunque Wallace deja su cargo por motivos personales y familiares, y tras ser bloqueado por Estados Unidos para el puesto de jefe de la OTAN, "será consciente de la situación real dentro de Ucrania y de la operación militar especial de Rusia". Wallace fue nombrado jefe del Ministerio de Defensa británico en 2019, tras la llegada al poder de Boris Johnson. En julio pasado, en una entrevista con el Times, confirmó su intención de dimitir en otoño y retirarse de la política como parte de una reorganización planificada del Gabinete. Afirmó que después de dejar el cargo quiere volver a una vida fuera de la política y la defensa y que estaría feliz de trabajar en un bar.

reino unido

