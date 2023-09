https://sputniknews.lat/20230901/ataque-con-drones-causa-danos-en-ciudad-rusa-de-kurchatov-que-alberga-planta-nuclear-1143248628.html

Ataque con drones causa daños en ciudad rusa de Kurchátov que alberga planta nuclear

Ataque con drones causa daños en ciudad rusa de Kurchátov que alberga planta nuclear

MOSCÚ (Sputnik) — Un ataque con drones, presuntamente lanzado desde Ucrania, provocó daños en la ciudad rusa de Kurchátov que alberga una central nuclear... 01.09.2023, Sputnik Mundo

Más tarde, el gobernador precisó que en el ataque se implicó un solo vehículo aéreo no tripulado. Starovoit constató que hay "daños menores por impacto de un dron en la fachada de un edificio no residencial, sin víctimas"."La caída de un segundo vehículo aéreo no tripulado no se confirma: han confundido el primer dron en vuelo por un segundo", aclaró.En la ciudad de Kurchátov, situada a poco más de 30 km al oeste de la capital provincial y a unos 75 km de la frontera con Ucrania, se encuentra la central nuclear de Kursk que cuenta con cuatro reactores RBMK-100, el mismo modelo que el utilizado en Chernóbil. Tres de estas unidades están operativas. No es la primera vez que esta ciudad sufre un ataque con drones. A mediados de julio pasado, un vehículo aéreo no tripulado cayó y detonó en Kurchátov, sin causar víctimas ni daños a instalaciones críticas.

