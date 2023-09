https://sputniknews.lat/20230901/trabajadores-electorales-de-eeuu-amenazados-a-meses-de-los-comicios-presidenciales-1143242904.html

Trabajadores electorales de EEUU, amenazados a meses de los comicios presidenciales

A unos meses de que Estados Unidos lleve a cabo sus elecciones presidenciales, funcionarios electorales de ese país advierten que reciben amenazas mientras la... 01.09.2023, Sputnik Mundo

Aunque las denuncias por amenazas a trabajadores electorales han aumentado tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por simpatizantes de Trump, funcionarios del Departamento de Justicia, secretarios de Estado y expertos sostienen que las amenazas contra funcionarios federales se incrementan, sobre todo contra quienes se dedican a combatir desinformación relacionada con las elecciones presidenciales de 2020.Lo anterior, a pesar de que desde 2021 el Departamento de Justicia creó una comisión específica para vigilar la integridad de sus funcionarios electorales, la cual sostiene que impulsa juicios contra los responsables para evitar más agresiones. "No se tomará esto a la ligera. No se trivializará. Los jueces federales y los tribunales están tomando en serio la mala conducta, y las sanciones serán proporcionales a la gravedad de ésta", declaró a la agencia AP el segundo al mando de la unidad referida, John Keller.Según el medio, hasta el momento, esta unidad ha presentado 14 casos, de los cuales dos ya recibieron condena: una de dos años contra un hombre de Iowa que amenazó con linchar a un funcionario electoral en Arizona y una de tres años y medio contra un hombre de Texas que dijo que estaba planeando un "tiroteo masivo de trabajadores y funcionarios electorales".Otro caso presentado ante las autoridades corresponde a un hombre que lanzó amenazas tras las elecciones de 2020 contra la republicana y exfuncionaria electoral de Rochester Hills, en Michigan, Tina Barton.El hombre aseguró que "un millón de patriotas" rodearían a Barton "cuando menos" lo esperara, lo que hizo que la exfuncionaria padeciera fuertes ataques de ansiedad.Una encuesta publicada en abril señala que uno de cada cinco trabajadores electorales conoce a una persona que dejó sus labores por razones de seguridad, mientras que el 73% de los encuestados consideran que las amenazas han aumentado.Al respecto, la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, funcionaria que ha dedicado parte de su labor a combatir la desinformación, estima que la situación "empeorará" a medida que termine el año y se acerque el periodo electoral.A pesar de que la unidad de vigilancia electoral del Departamento de Justicia tiene más de 2.000 informes sobre amenazas y acosos, estos no avanzan dado que la Corte Suprema considera que no se trata de una "amenaza real", sino del ejercicio de la libertad de expresión."No estamos criminalizando ni, francamente, desalentando la libertad de expresión con las acciones que estamos tomando desde una perspectiva de aplicación de la ley", dijo Keller.

