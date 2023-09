Silvio Gesell: ¿un prócer desconocido de la economía sudamericana?

https://sputniknews.lat/20230902/silvio-gesell-un-procer-desconocido-de-la-economia-sudamericana-1143290847.html

Gesell es el economista argentino de mayor trascendencia internacional y sus ideas monetarias, que fueron citadas por John Maynard Keynes en su publicación La Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero, han generado un renovado interés en la actualidad en diversas universidades del mundo. Estamos en un momento oportuno y pertinente, "ya que la economía internacional necesita resolver temas de inclusión social, ambientales, así como lo que tiene que ver con la concentración financiera", dijo Louge.El interés por el economista renace en la crisis del 2001, "tras lo cual hemos creado el Instituto de estudios económicos Silvio Gesell e investigado sus documentos", expresó. Al respecto, "estamos reconstruyendo el pensamiento económico natural latinoamericano que dio origen al pensamiento moderno en el mundo". Ello no se puede soslayar, "porque de cara al futuro debemos pensar en una economía global inclusiva, donde las finanzas estén al servicio de la economía y no al revés", subrayó.Por una economía al servicio de los recursos humanos y naturalesEn este sentido, "la economía, las empresas y la gente no deben financiar al dinero y la financiación". El dinero, dijo, "debería estar en función del desarrollo de los recursos humanos y naturales, con fines de crecimiento racionales". Este énfasis está bien claro en la obra de Gesell, "ya que libre moneda significa que sea libre de interés y libre tierra, implica un sistema de acceso a la tierra que permita resolver los temas de trabajo, techo y vivienda de manera racional", concluyó.El orden multipolar, oportunidad para América Latina El ascenso de China y las demás naciones de los BRICS implica para América Latina la posibilidad de ser "soberana económicamente e independiente políticamente", dijo a Sputnik el investigador argentino Franz Túñez.Tomando como legado el pensamiento de Gesell para superar las diversas crisis económicas que los países latinoamericanos han sufrido durante décadas, "podemos aprender a pensar soluciones en las que haya una diversidad de sistemas monetarios", indicó Túñez. En este sentido, "podríamos tener un sistema monetario de nivel estatal, donde puede operar el peso o el bitcóin, que por sus características empodera a los individuos que la utilizan y no a las instituciones intermediarias".Por su parte, "para las economías biorregionales se podrían utilizar sistemas monetarios localizados que les permitan a los productores y consumidores de esas regiones obtener todo lo que necesiten para tener una buena calidad de vida", expresó. En este marco, "con el ascenso de China y los BRICS estamos yendo hacia un orden multipolar que implica una buena oportunidad para que América Latina sea soberana económicamente", concluyó el consultor en soluciones sostenibles. Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la internacionalización de los mercados financieros en la década de 1990. CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

