El ministro de Finanzas italiano insta a excluir ayuda a Ucrania del Pacto de Estabilidad

ROMA (Sputnik) — La ayuda a Ucrania por parte de la Unión Europea (UE) debe excluirse de la aplicación del Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento, que... 04.09.2023, Sputnik Mundo

"La ayuda a Ucrania debe excluirse del Pacto de Estabilidad, de lo contrario hay una discrepancia: si para ayudar a Ucrania debemos reducir las pensiones de los italianos, eso se vuelve un poco más difícil de explicar", afirmó el titular al intervenir en un foro económico en la ciudad de Cernobbio, en la provincia de Como. Según el ministro, Italia encuentra apoyo en esa esfera en la Unión Europea. Las palabras de Giorgetti fueron citadas por la agencia Nova. Anteriormente, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que Roma continuaría apoyando a Kiev sin tomar en cuenta el respaldo que tiene esa política en los ciudadanos italianos. La Unión Europea garantiza que sus miembros no tengan déficits presupuestarios excesivos. Según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el déficit presupuestario de los países de la zona del euro no debe superar el 3%, y la deuda pública no puede ser mayor del 60% del PIB. Después de la crisis del euro de 2010-2014, que llevó a la violación generalizada de los requisitos del pacto por parte de los Estados comunitarios, se introdujo la práctica de armonizar con la Comisión Europea los presupuestos nacionales.

