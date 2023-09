https://sputniknews.lat/20230904/los-temas-que-centraran-la-reunion-de-putin-y-erdogan-en-sochi-1143321069.html

Los temas que centrarán la reunión de Putin y Erdogan en Sochi

Los temas que centrarán la reunión de Putin y Erdogan en Sochi

El pacto alimentario y el conflicto en Ucrania centrarán la reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, informaron... 04.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-04T05:33+0000

2023-09-04T05:33+0000

2023-09-04T05:55+0000

internacional

recep tayyip erdogan

vladímir putin

rusia

turquía

🌍 oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/03/1143320562_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_e375e32c5baa8488e434449b1c8fe5ea.jpg

El acuerdo alimentario y su posible prolongaciónEl portavoz del presidente turco recordó que "Rusia no anunció su retirada completa" de la iniciativa de granos y añadió que Ankara espera lograr éxito en las negociaciones sobre el tema.Kilic también destacó que la suspensión de la participación de Rusia en el pacto alimentario provocó el aumento de precios de los alimentos en el mercado global, mientras "hay países que los necesitan".Rusia suspendió en julio la Iniciativa de Granos del Mar Negro, pero anunció la disposición de retomar el acuerdo en cuanto se cumplan sus condiciones: El conflicto en Ucrania e intercambio de prisioneros de guerraOtro tema de interés para ambas partes es el conflicto en Ucrania. Los mandatarios discutirán un intercambio de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev, comunicó el canal turco TRT Haber. En julio pasado, después de la reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Erdogan permitió el regreso de los cabecillas de Azov* a su país, en violación de los acuerdos con Rusia. Los comandantes fueron llevados allí desde el cautiverio ruso como parte de un intercambio en septiembre de 2022 y debían permanecer en Turquía hasta el final del conflicto. A su vez, el Kremlin lo calificó como violación directa de los términos de los acuerdos existentes.La seguridad en el mar Negro y energética de TurquíaLos presidentes también podrían discutir la seguridad de las comunicaciones de transporte y energía en el mar Negro, afirmó Kerímov. En sus palabras, ya se han producido incidentes cuando vehículos aéreos no tripulados no identificados trataron de atacar gasoductos de Rusia a Turquía en el mar.Agregó que hay una gran necesidad de Ankara para diversificar sus fuentes de energía y la construcción de nuevas centrales nucleares. En su opinión, la compañía rusa Rosatom puede participar en la construcción de una de ellas en el territorio turco. Rosatom, líder mundial en el sector de la energía nuclear, construye desde 2018 la central de Akkuyu, la primera de Turquía, que constará de cuatro reactores con una potencia total de 4.800 megavatios. El 27 de abril, Putin participó en la ceremonia de entrega de combustible en esta planta.En cuanto a otros temas, el orientalista añadió que los mandatarios podrían discutir también la actividad francesa en Cáucaso del Sur y el conflicto en Siria.Este encuentro será el primero que mantengan ambos dirigentes desde que se cerró el acuerdo sobre los cereales. La última vez que Putin y Erdogan se reunieron en persona fue el 13 de octubre de 2022 en Kazajistán.Al mismo tiempo, los presidentes de Rusia y Turquía están en contacto permanente. Su última conversación telefónica ocurrió el 2 de agosto. El dirigente turco visitó Rusia por última vez hace poco más de un año. El encuentro tuvo lugar en Sochi el 5 de agosto de 2022.*Prohibido en Rusia por extremista y terrorista.

https://sputniknews.lat/20230708/moscu-sobre-el-regreso-de-lideres-de-azov-a-ucrania-se-ejercio-mucha-presion-sobre-turquia-1141372214.html

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

recep tayyip erdogan, vladímir putin, rusia, turquía, 🌍 oriente medio