AMLO descarta crisis económica en México durante 2024 por elecciones en EEUU

AMLO descarta crisis económica en México durante 2024 por elecciones en EEUU

México no atravesará por una crisis económica a raíz de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se llevarán a cabo en noviembre del próximo año... 05.09.2023

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano dijo que no han ocurrido eventos negativos en el país que causen alguna afectación en esa materia, como pasó en otros sexenios."De acuerdo con mi análisis, no vamos a tener crisis interna porque no va a haber crisis financiera en Estados Unidos por la elección presidencial, que va a ser en noviembre del año próximo. De aquí a noviembre de [de 2024], no veo crisis económica y financiera", señaló.López Obrador también destacó que los problemas económicos que han surgido durante su mandato, que inició en 2018 y concluirá en 2024, se originaron por cuestiones como la pandemia de COVID-19 o la operación militar especial de Rusia en Ucrania y no por aspectos internos.Ante este panorama, el presidente de México refirió que es probable que en 2025 existan algunos ajustes en la economía nacional pero que, para que estos no sean negativos, hablará con la persona que sea electa como la representante del partido oficialista al que pertenece, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)."Yo entrego en septiembre del año próximo. De todas maneras, voy a hablar bien sobre esto, sobre cómo veo las cosas, con quien me sustituya en el movimiento de transformación porque no hay que confiarnos para nada. Por ejemplo, que no se pierda impulso en inversión pública y construcción", apuntó.Deuda de México al finalizar el sexenio de AMLOEn el evento, el mandatario mexicano señaló que su Gobierno dejará una menor deuda al concluir, esto en comparación con los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018)."Para el próximo Gobierno, van a tener márgenes porque sino hay una deuda excesiva; lo que vamos a dejar va a ser mucho menor en incremento a la deuda de Calderón y del licenciado Peña. Ellos, en promedio, crecieron la deuda en siete puntos del Producto Interno Bruto. Nosotros, cuando mucho, [generaremos] un crecimiento de cinco puntos. Quiere decir que dos puntos del PIB van a quedar disponibles para cualquier situación", acotó.En otro ámbito, López Obrador dio a conocer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mexicano realizó ajustes a las cifras del PIB de México de años previos.Por ejemplo, en 2019 y 2020, la economía mexicana tuvo un registro de -0,3 y -8,8%, respectivamente. En esa época, las autoridades habían reportado caídas de 0,14% y 8,5%.Para 2021, año en que el Inegi había anunciado que el avance del PIB había sido de 4,8%, el cambio quedó en 6,1%, mientras que en 2022, donde se había anunciado la economía alcanzó un crecimiento de 3,1%, finalmente se estableció que es de 3,9%.De acuerdo con el mandatario, los cambios fueron por la estrategia que su Gobierno implementó para impulsar al país."Eso, si se suma, da un promedio ya positivo de 0,6% anual de crecimiento [entre 2019 y 2023], que es un milagro. Y yo espero que, para el 2024, se convierta en, cuando menos, 1,3% para que, el per cápita, sea igual que antes de la pandemia", declaró.

